世界盃｜逾百人蓮香樓排隊觀阿根廷對瑞士　MIRROR王智德讚氣氛好

世界盃八強阿根廷對瑞士賽事香港時間今早（12日）9時上演，上環蓮香樓在店內轉播賽事，吸引大批球迷邊飲茶、邊觀賽。開賽前店外有逾百人排隊等候，部份人身穿阿根廷球衣。男子組合Mirror成員王智德（Alton）今早亦有到場，認為現場的氣氛十分好。亦有球迷提早結束旅行回港，一落機即到蓮香樓排隊三小時觀賽，打算再到場觀看下周一（20日）的決賽。



阿根廷對瑞士開賽前，店外有逾百人排隊等候。（湯致遠攝）

阿根廷隊勝出一刻，不少人拍手歡呼。（湯致遠攝）

阿根廷隊勝出一刻，不少人拍手歡呼。（湯致遠攝）

有球迷身穿阿根廷隊球衣。（湯致遠攝）

據網民在社交平台Threads發布的片段，蓮香樓自凌晨4時起已大排長龍。（Threads@kaiyelaw）

頭場英格蘭對挪威 凌晨4時仍大排長龍

有網民在社交平台Threads發布片段，蓮香樓自凌晨4時起已大排長龍，大批球迷到場觀看英格蘭對挪威的賽事。《香港01》今早所見，阿根廷對瑞士的球賽開賽前，逾百人在上環蓮香樓門外排隊，不少人身穿阿根廷國家隊球衣，支持球王美斯。阿根廷最終以3:1戰勝瑞士，晉級四強，蓮香樓內大批球迷拍掌歡呼，氣氛熱烈。

本地男子組合Mirror成員王智德今早與10位朋友一同到蓮香樓，觀看阿根廷對瑞士的賽事。（湯致遠攝）

本地男子組合Mirror成員王智德今早與10位朋友一同到蓮香樓，觀看阿根廷對瑞士的賽事。（湯致遠攝）

本地男子組合Mirror成員王智德今早與10位朋友一同到蓮香樓，觀看阿根廷對瑞士的賽事。（湯致遠攝）

MIRROR Alton：酒樓直播世界盃賽事有新意 氣氛好

本地男子組合Mirror成員王智德凌晨在家觀賞過英格蘭對挪威的賽事後，今早與10位朋友一同到蓮香樓，觀看阿根廷對瑞士的賽事，認為現場氣氛十分好。他笑言，支持法國隊，故「今天可以專心食下包、食下嘢」。他認為，酒樓直播世界盃賽事有新意，不認同較「老餅」，「最緊要大家都係嚟睇波啫」。

世界盃八強賽事，阿根廷對瑞士今早（12日）9時上演，中式茶樓蓮香樓在店內轉播賽事，大批球迷到場觀賞。（湯致遠攝）

世界盃八強賽事，阿根廷對瑞士今早（12日）9時上演，中式茶樓蓮香樓在店內轉播賽事，大批球迷到場觀賞。（湯致遠攝）

張先生為到蓮香樓看阿根廷對瑞士的球賽，特意提早結束旅行回港。（何穎賢攝）

球迷凌晨落機即到蓮香樓 排兩小時入座

張先生為到蓮香樓看球賽，特意提早從曼谷回港，凌晨4時才下飛機。他說，凌晨5時已到蓮香樓排隊，到接近7時才能成功進內，但他卻認為現場氣氛好、值得等待，對3:1的賽果感到意外。他與同行兩位朋友共花費500多元吃點心，打算再到場觀看下周一（20日）的決賽。

洪先生對阿根廷隊勝出感到高興。（湯致遠攝）

洪先生到場支持阿根廷隊，對球隊勝出感到高興，認為現場氣氛非常不錯，「無試過一邊飲茶，一邊睇波」。談及美斯的表現，他說，「我覺得美斯今日有啲攰啦，冇之前嗰兩場咁Sharp，同埋瑞士都有備而戰，守得好好，所以整體嚟講，都冇前兩場咁好」。