Pokémon卡變金磚｜骨灰級玩家無懼炒卡潮爆煲　相信IP價值有未來

【童年回憶變金磚之一】一張薄薄的紙牌，究竟能值多少錢？當美國網紅 Logan Paul 以1.3億港元的天價賣出全球唯一一張的「比卡超插畫師」卡，令許多人發現，原來兒時玩具及童年回憶，早已變為成年人世界裏回報率驚人的投資產品，以一張卡變一層樓亦不是神話。



適逢寶可夢（Pokémon）迎來30周年，這股原本屬於「二次元」的文化熱潮，強勢殺入資本市場。 這股熱潮不單是一種懷舊情懷，而是在多種因素交織下，令卡牌炒價高踞不下。



香港對數字與金錢一向高度敏感，炒卡風潮不意外地愈演愈烈，街頭巷尾都可見到卡牌舖、Pokemon卡包的身影。《香港01》訪問了4位喜愛Pokémon卡牌的玩家，探討Pokémon卡社群於香港的演變，以及拆解他們高價買卡背後的故事。



Pokémon卡變金磚｜童年回憶成商機 GenZ青年開卡舖創業重溫舊夢

Pokémon卡變金磚｜記者實測「爆盒」抽卡 抽靚卡機率僅百分之一

「比卡超插畫師（Pikachu Illustrator）」以1649萬美元（即約1.3億港元）成交，更打破了最高價Trading Card成交的健力士世界紀錄。（林勇攝）

Pokémon卡牌與Pokémon IP同樣於1996年推出，由玩家以60張卡牌組合進行一對一對戰。時至今日，Pokémon遊戲卡牌不再只是玩家對戰的工具，更演變成全球收藏界的熱門目標。美國網紅 Logan Paul 以1.3億港元天價賣出全球唯一一張的「比卡超插畫師」卡，成全球熱話。這股炒賣及收藏熱潮，近年同樣在香港出現。

收藏家Job於5、6年前正式踏入收藏圈，至今已有過萬張寶可夢卡牌收藏。(鄭子峰攝)

收藏家Job於5、6年前正式踏入收藏圈，至今已有過萬張寶可夢卡牌收藏。（鄭子峰攝）

陪子女抽卡變「入坑」成骨灰級玩家：有壓力時揭卡簿紓壓

卡店GR_TCG老闆Job，以往時常陪着子女抽卡包，至5、6年前正式踏入收藏圈，自此開始到世界各地四出搜尋罕有靚卡，現已是圈內的「骨灰級」玩家（資深發燒友）。訪問當天，Job拿出了他最寶貝的珍藏，那是一套發行至今已有24年的「Legendary Collection」絕版卡，他翻着卡簿，輕輕撫摸卡牌，將整套卡牌的歷史娓娓道來，更笑說「有壓力時就會揭吓佢（卡簿），紓吓壓」。

卡店GR_TCG老闆Job的珍藏是一套發行已有24年的「Legendary Collection」絕版卡。（鄭子峰攝）

卡店GR_TCG老闆Job的珍藏是一套發行已有24年的「Legendary Collection」絕版卡。（鄭子峰攝）

他表示，「呢套卡最後從一位歐洲老伯伯手中收返嚟，佢想搵人傳承，我就去咗歐洲搵佢，佢仲同我分享佢其他珍藏」。Job不時為了集齊喜歡的卡牌到處張羅，有時是內地，有時是日本或歐美地區，對 Job 而言，卡牌的真正價值不在於市場上的標價，而在於收集過程中的自我滿足，以及與世界各地同好者交流時產生的共鳴。

被問及何時會考慮賣卡？他有趣地以「買樓論」作比喻，又表示「但我認為親人更重要，如果真有壓力我會賣，希望不要有那一天」。

就像買樓自住一樣，無論外面的樓市是升還是跌，你總需要一個單位來居住；等於我們這些收藏者，無論外面的卡價炒到多高或跌到多低，你心底裏總是會想留一套最愛的卡給自己。 卡店GR_TCG老闆Job

Job又稱，暫時不怕Pokémon卡牌會迎來經濟爆破，他認為該IP已有30年歷史，每年都有不同新人加入Pokémon卡牌社群，再加上任天堂和寶可夢公司不斷有新產品推出，相信未來可穩定發展。

線上拍賣平台TCGBID_HK負責人Clement表示，近年市場非常瘋狂，自己舊時儲存的卡牌現時價值飆升。（夏家朗攝）

另一邊廂，因應Pokemon卡牌熱潮，社會延伸出龐大的卡牌經濟效益，除了單純的買賣外，還有拍賣、鑑定、抽盲盒、福袋等。線上拍賣平台TCGBID_HK每日都有不同的卡牌拍賣，至今成績不俗，每月拍賣金額穩定達到70萬至100萬港元，並呈現增長趨勢，4月更將拍賣全球唯一一張獲「黑標 10」（即頂級鑑定公司BGS批出的滿分卡牌）的復活節比卡超卡牌，預計起標價20萬。

平台負責人Clement形容，近年市場走向非常瘋狂，部份卡牌價錢不斷飆升，例如與荷蘭梵高博物館聯乘的「梵高比卡超」特典卡，市場價格在短時間內由5,000元直線狂飆至1.6萬元，升幅超過3倍，令人咋舌。

Clement最喜歡的卡牌是圖中的psa10月亮伊貝，現時價值超過3萬港元。（夏家朗攝）

他又以自己為例，自2018年開始因興趣收藏Pokémon卡牌，疫情後Pokémon市場蓬勃發展，開始買賣卡牌，短短幾年間已累積賺取了數十萬元的利潤。被問到為何當初願意花高價購買卡牌，他笑言：「細個睇翡翠台就係睇小光小智波加曼，當你長大後當你有錢嘅時候，就會覺得與其買Labubu，不如買張Pokémon卡，起碼我會識。」

Clement指出，比起以往單純地收藏卡牌，近年多了港人視卡牌為投資或賺取差價的金融工具。（夏家朗攝）

他又指出，比起以往單純地收藏卡牌，近年多了港人視卡牌為投資或賺取差價的金融工具，建議大眾玩卡投資最好對這項嗜好有一定的「愛」，若純粹視作股票買賣，就必須像鑽研股市一樣深入了解市場運作，才能降低風險。

▼卡牌價值怎麼計？▼

稀有度、玩家喜好、卡牌歷史及保存狀態是重要估值基準。為了評估卡牌狀況，收藏及炒家會送去第三方鑑定公司評分，包括PSA、CGC及BGS等。這些機構多根據卡牌的置中、角落、邊緣與表面四個範疇作評分，檢查其有否瑕疵如刮痕、污漬，還有圖案跟邊框的對齊程度等等，以1至10分評分，通常愈高分，卡牌價值愈高。



這張被譽為「Pokemon TCG聖杯」的比卡超插畫師，最終以超過 1,612 萬美元（約 1.3億港元連佣金）的天價成交。（林勇攝）

▼Logan Paul「比卡超插畫師」高價原因▼

「比卡超插畫家」全球僅存39張，被譽為寶可夢收藏界的「聖盃」。Logan Paul拍賣的是全球唯一一張獲得PSA10分完美評級的版本，堪稱「孤品中的孤品」。該卡牌誕生於1998年，是日本CoroCoro漫畫舉辦的插畫比賽獎品，僅授予39位優勝者，從未公開發售。

