Pokémon卡變金磚｜童年回憶成商機　GenZ青年開卡舖創業重溫舊夢

【童年回憶變金磚之二】昔日是兒童玩物的Pokémon卡牌，近年從小眾愛好走向公眾視野，適逢寶可夢（Pokémon）迎來30周年，這股原本屬於「二次元」的文化熱潮，強勢殺入資本市場，近日美國一張「比卡超插畫師」（Pikachu Illustrator）以1,649.2萬美元（約1.3億港元）天價成交，引起社會大量關注。



這股席捲全球的卡牌旋風，早已在香港的街頭巷尾悄悄蔓延，就連Tyson Yoshi、張繼聰等藝人亦是Pokémon卡愛好者。這不單是一場金錢遊戲，更承載着無數人的童年回憶。《香港01》訪問了4位熱愛卡牌的人，從Gen Z到30、40多歲的「大細佬」，這個虛擬與現實交融的卡牌世界透過港人熟悉的IP，令人人樂在其中，冀透過卡牌重溫舊夢。



Pokémon卡變金磚｜骨灰級玩家無懼炒卡潮爆煲 相信IP價值有未來

Pokémon卡變金磚｜記者實測「爆盒」抽卡 抽靚卡機率僅百分之一

今年26歲的Roy幼時常看Pokémon動畫及大電影， 3、4歲時已是Pokémon卡的粉絲。（鄭子峰攝）

今年26歲的Roy幼時常看Pokémon動畫及大電影， 3、4歲時已是Pokémon卡的粉絲。他笑稱視卡牌為珍寶，「去到邊都帶住本卡薄」，結果有日搭巴士時，忘記拿卡薄，下車時才發現不見了，「當時打電話去巴士站聯絡職員，但最後都揾唔返」。

Roy現時在油麻地經營着一間買賣Pokémon卡牌的店舖，名叫火龍。（鄭子峰攝）

幼時的遺憾，成為了他畢業後的創業動機。19歲某次逛街，無意中看見一盒Pokémon卡，重燃Roy對儲卡的熱情，「可能有啲卡抽翻黎你未必中意，就會想去trade（交易）咗佢」，交易的過程中漸漸儲落一班熟客，更遇上一位同樣喜愛Pokémon卡牌的貴人，給他第一筆啟動基金助其開舖。

他原是香港科技大學數學系學生，初期開舖時曾遭父母強烈反對，「他們覺得應循規蹈矩按主流方向發展，尤其是我身邊的同學，有些已經畢業了，有些可能已經準備進修碩士等等，（我的選擇）和他們有對比」，「但我覺得既然有機會，為何不留在香港試試？」

Roy現時在油麻地經營著一間買賣Pokémon卡牌的店舖，名叫火龍，圖為店舖內的卡。（鄭子峰攝）

Roy的堅持沒有白費，由西九龍到新蒲崗再到油麻地，他的卡牌舖越開越大，父母看到他的努力，現今終於認可他當初的選擇。

Pokémon卡千千萬萬，市場上不少動輒數十萬的天價卡，但Roy的店鋪定位卻別樹一幟。他的卡櫃中卻較少看見天價炒款，反而收藏許多舊年代的傳統卡，主打懷舊情懷。他希望為同樣經歷過舊年代的玩家提供一個聚腳點，讓大家能找回兒時的回憶，完成童年未圓的收藏夢。

Roy店舖的卡櫃中有不少是舊年代的傳統卡。（鄭子峰攝）

隨著熱潮，各地Pokémon社群出現亂象，包括盜版卡、貨不對板等。Roy表示，初始專營買賣卡牌時亦中過伏。「當時有位客人賣一箱原盒比我，怪自己經驗唔夠，查得唔夠仔細」，用8000元、9000元購買的原盒，一開全是海賊王的廁紙及白卡，「明明係買Pokémon，裏邊全部海賊王」。當時衰心急收卡，Roy坦言印象深刻，自此之後認真驗卡手卡，「但我認為涉及金錢利益時，就有機會出現假貨，不止是Pokémon卡牌。」

Eric兩年前開設打Deck（卡牌遊戲）舖。（夏家朗攝）

除了收藏Pokémon卡外，香港亦一班人用Pokémon卡打Deck（卡牌遊戲）。十多年前，香港卡牌遊戲的圈子小得可憐，一場比賽10數人已算多人，大多在擁擠的環境玩卡。KaBoom店長Eric憶述，沒有專屬場地時，只能和朋友們在屋邨商場的暗角，點一杯汽水或食物套餐坐在麥當勞、吉野家裡，在餐桌上展開一場場不為人知的對決，「求侍應唔好趕我地走，我地嗌左野食，比我玩埋呢舖先啦！」

十多年後的今日，香港Pokémon卡社群迎來爆發性的發展，多了不少卡舖，單是觀塘一區，已有約二十間，Eric亦順勢開了自己的卡舖，店舖中有逾二分一位置都用來玩卡牌遊戲。

Eric的店舖一星期至少舉辦兩次卡牌比賽，一場比賽約有30人參加。（夏家朗攝）

Eric的店舖一星期至少舉辦兩次卡牌比賽，一場比賽約有30人參加。（夏家朗攝）

Eric認為，香港 Pokémon 卡社群擴大背後兼雜天時地利人和，疫情改變了人們的生活模式，讓大眾多了留在家中的時間，重新接觸桌上娛樂；其次，官方推出繁體中文版卡牌，一舉打破了多年的語言壁壘，讓更多新手能輕鬆理解遊戲規則。

Eric店舖除了打Deck外，亦會售賣具收藏價值或Deck玩家需要的卡牌。（夏家朗攝）

玩卡多了，見過不少靚牌，自然成為收藏及商業交易的一份子。Eric稱，雖然打Deck玩家未必專注收藏，但看見漂亮、喜歡的卡亦會忍不住儲下，「老實講，你玩得卡，一定會先收卡買卡。」他又解釋，寶可夢卡牌會根據世代輪轉，一旦轉換世代版本後，上世代卡牌便會停產，相關卡牌價值便會上升。

Eric的店舖一星期至少舉辦兩次卡牌比賽，一場比賽約有30人參加，圖為玩家手牌。（夏家朗攝）

現時Eric的店舖風生水起，一星期至少舉辦兩次卡牌比賽，笑言很忙，自己都沒時間玩卡。以前在Game Boy玩Pokémon的他，如今希望更多人加入社群，「我也想見到Pokémon卡，或者不止Pokémon，其他卡牌遊戲的文化可以一直傳承下去，讓多些人享受這個樂趣」。