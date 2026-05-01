五一｜玩具反斗城海港城店升級開幕 過百人排隊搶Pokémon等商品
撰文：歐陽德浩
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【五一黃金周／內地旅客／玩具反斗城／Pokémon／精靈寶可寶／任天堂】玩具反斗城「升級」尖沙咀海港城門店，打造成世界級玩具旗艦店，趁內地五一黃金周首日（1日）開幕。由於店內再集合9個着名IP主題，包括多年來紅遍全球的精靈寶可夢及任天堂等，加上現場發售限定商品，並設有不同的打卡點，早上吸引過百名市民及旅客排隊進店，有小紅書用戶稱目測排隊進店需半小時以上，結帳更要排隊一小時，只好改日再來。
開店前已有過百人排隊 有顧客放棄改日再來
玩具反斗城早於1986年進軍香港，在尖沙咀海港城海運大廈開設首店，至今剛好40年，陪伴一代又一代港人成長。近年本港零售業不景，惟玩具反斗城逆市「升級」該店，打造成世界級玩具旗艦店，今日更趁五一黃金周首日開幕。
該店今早11時開店，根據在場人士指，當時店外已有過百人排隊，部份是內地旅客，只為購買限定商品。另有小紅書用戶發文指，剛開店時目測排隊進店需半小時以上，結帳更要排隊一小時，只好改日再來。
店內設有9間IP主題店中店 包括精靈寶可夢及任天堂等
玩具反斗城指，該店設有9間IP主題店中店，包括Pokémon寶可夢、TOMICA多美、BANDAI萬代、LEGO樂高、Nintendo任天堂、Sanrio Gift Gate、Sylvanian Families森林家族、變形金剛、VTech偉易達。
此外，該店也被打造成打卡點，其中TOMICA多美為首次登陸香港，便在店內設有規模逾2,000輛車仔的展示牆；Pokémon寶可夢則設有綜合體驗空間；而BANDAI萬代首次展出2米高「突擊自由高達」等。
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