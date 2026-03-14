Pokémon卡變金磚｜記者實測「爆盒」抽卡　抽靚卡機率僅百分之一

【童年回憶變百萬金磚之三．記者實測抽卡】Pokémon卡牌近年成全球熱話，一張薄薄的紙牌可值天價。不少港人經過便利店、卡舖店時，望着櫃枱上琳琅滿目的卡包及原盒，都忍不住「搏一搏」，冀以低成本抽中貴價卡。然而，抽中貴卡及回本機率又有多少呢？《香港01》邀請不同受訪者與記者一同拆原盒Pokémon卡牌，實測「中獎概率」。



Pokémon卡變金磚｜骨灰級玩家無懼炒卡潮爆煲 相信IP價值有未來

Pokémon卡變金磚｜童年回憶成商機 GenZ青年開卡舖創業重溫舊夢

火龍店店長Roy正與一眾好友爆盒抽卡。（鄭子峰攝）

每盒Pokémon卡牌原盒中都有不同數量的卡包和卡牌數量，當中值錢的卡牌亦不一樣。一般而言，寶可夢卡牌的稀有度分為多個層次，撇除Promo卡（即特別活動獲取的卡牌），當中以MUR、SAR、SR、UR、HR、SSR最值錢。不同稀有度在一盒卡中的平均配率不同，直接影響價格區間。​

通常一盒原盒中會有一張SR精靈或人物卡保底，抽到多過一張SR或SR級別以上的卡牌則稱為「爆配」。《香港01》記者連同兩位受訪者一共拆了5盒不同的Pokémon日版卡牌原盒，分別是M2、M2a及M1S。

線上拍賣平台TCGBID_HK不時會邀請客戶一同「爆盒」抽卡。（楊凱力攝）

線上拍賣平台TCGBID_HK不時會邀請客戶一同「爆盒」抽卡。（楊凱力攝）

其中在實測M2a「爆盒」時（今年一月），當時一盒市價約550元至650元。該原盒共有10包卡包，每包10張。最值錢的是MUR超級快龍金卡、SAR皮卡丘、SAR耿鬼及M2a及SAR超級快龍，若抽出上述4張卡之一，可回本兼賺2至3倍。M2一月市價約660元至750元，每盒30包，每包5張，共150張卡，當中最值錢是MUR超級噴火龍金卡及SAR超級噴火龍，分別市值8,000元及7,000元，若抽出上述兩卡之一，可賺至少10倍。

線上拍賣平台TCGBID_HK及火龍店店長分別拆了三盒M2a及一盒M1，可惜結果不似預期，450張卡中未出現貴價卡，每盒僅回本約百多元，即平均蝕逾400元。不過，他們亦笑說：「最主要享受抽卡樂趣」。

記者亦親身體驗「爆盒」樂趣，拆了一盒M1S超級交響樂，抽中SAR超級沙奈朵。（林子慰攝）

記者亦親身體驗「爆盒」樂趣，實測拆了一盒M1S超級交響樂，3月市價約550元，每盒30包，每包5張，共150張卡。當中最值錢的是MUR超級沙奈朵金卡，以及SAR超級沙奈朵，現價分別為2,000元及700元。記者非常幸運地從150張卡中抽到SAR超級沙奈朵，即賺約150元。GR_TCG老闆JOB笑稱記者「非常好彩」，一百盒中僅一盒有SAR超級沙奈朵，若以原盒計算概率，即抽中該張卡的機率大概是百份之一。