無人駕駛｜運輸署：年內推遙距後備操作　測試車速升至時速50公里

運輸署自2024年起發出六個自動駕駛車輛先導牌照，供先導營辦人在指定地區進行道路測試。運輸署表示，測試項目至今運作大致暢順，表現穩定，測試範圍已由機場島擴展至更複雜的公路和小區，今年內會逐步推動自動車無人化，即只有遙距後備操作員。署方又指，隨着自動駕駛系統不斷改善，自動車在測試路段的車速最高可提升至每小時50公里。



運輸署自2024年起發出六個自動駕駛車輛先導牌照，供先導營辦人在指定地區進行道路測試。首間獲發牌的科技公司先後在北大嶼山、數碼港和啟德發展區進行道路測試，累計安全行駛逾80,000公里。（政府新聞處圖片）

運輸署機電工程師（自動駕駛車輛）鄧健樑（右）表示，北大嶼山測試項目實現四大技術躍進，分別為多車同時運行、非商業載客、測試範圍擴展和車速提升。（政府新聞處圖片）

北大嶼山先導項目實現4大技術躍進 可10部車同時運行

運輸署自2024年起發出六個自動駕駛車輛先導牌照，允許62輛自動駕駛私家車和小巴在各指定地區展開道路測試。署方機電工程師（自動駕駛車輛）鄧健樑表示，測試項目至今運作大致暢順，表現穩定，其中北大嶼山項目更實現四大技術躍進，分別為多車同時運行，即從單一自動車擴展至十部同時運行；非商業載客；測試範圍擴展和車速提升。

鄧健樑指，現時自動車的測試範圍已由機場島擴展至更複雜的公路和小區。隨着自動駕駛系統不斷改善，自動車的車速已可根據相關測試路段的車速上限，提升至每小時50公里。

逐步推動自動車無人化 車上無需有司機

他又指，署方今年會逐步推動自動車無人化，即只有遙距後備操作員。署方會根據自動車先導營辦人定期提交的運作報告，檢視自動車的測試表現和安全，並要求營辦人採取嚴格車輛檢驗，確保測試安全有序地進行。

蘿蔔快跑香港項目發展經理劉文鵬表示，香港路面情況複雜多變，駕駛系統要因應本地道路規則優化決策邏輯，驗證自動駕駛技術。（政府新聞處圖片）

測試期間，司機雙手離開軚盤，但在必要時會接管車輛。（政府新聞處圖片）

蘿蔔快跑跨區測試 司機可雙手離開軚盤

首間獲批牌照的蘿蔔快跑2024年年底率先在北大嶼山展開測試，其後逐步擴展應用場景至數碼港和啟德發展區，透過車身的感應器收集數據，累計安全行駛逾8萬公里。公司上月起在觀塘和九龍城進行跨區測試。測試期間，司機以後備操作員的身份坐在車廂，雙手離開軚盤，僅在必要時才接管車輛。

公司的香港項目發展經理劉文鵬表示，香港是全球路網最密集的城市之一，路面情況複雜多變，迴旋處有別於其他地區，分為傳統式和螺旋形迴旋處，交通規則有明確要求，系統需要學習這些細節，避免任何風險和違規行為。