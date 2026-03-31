無人駕駛｜張欣宇：個別項目全無人已不遠　要普及需開放輔助駕駛

無人駕駛出行服務開始在全球各地成真，Uber早前宣布，與百度旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑（Apollo Go）合作，在杜拜Jumeirah地區的特定地點推出全無人駕駛出行服務。至於本港，雖然多個項目現時仍處於測試階段，但前立法會議員、政府「自動駕駛車輛應用促進工作組」成員張欣宇認為，香港離個別項目應用全無人駕駛已不遠，但要真正形成具社會效益的營運模式，仍需在輔助駕駛領域補上空白。



運輸署自2024年起發出六個自動駕駛車輛先導牌照，供先導營辦人在指定地區進行道路測試。首間獲發牌的蘿蔔快跑先後在北大嶼山、數碼港和啟德發展區進行道路測試，累計安全行駛逾80,000公里。（政府新聞處圖片）

前立法會議員、政府「自動駕駛車輛應用促進工作組」成員張欣宇。（資料圖片／林遠航攝）

張欣宇：推小項目非真正成功 須提升不同路況的泛化能力

現時政府已針對全無人駕駛發出多個試點的牌照，目前蘿蔔快跑正在機場、東涌和啟德一帶進行測試並累積行車里數。張欣宇表示，「全無人駕駛」是政府的最終目標，他預期在機場與東涌一帶的測試項目，今年內將有望達到全無人階段。他指出，當技術表現穩定後，政府下一步便可探討採用何種牌照進行商業化運作，「咁嗰個已經唔係技術層面嘅問題喇，我覺得如果真係有一兩個咁樣嘅項目呢，其實香港就唔遠嘅。」

然而，張欣宇強調，推出一兩個小規模項目並非真正的成功。他認為，要讓無人駕駛真正具備社會效益，須提升其適應不同路況的泛化（Generalization）能力，香港在此方面仍有距離。

運輸署自2024年起發出六個自動駕駛車輛先導牌照，供先導營辦人在指定地區進行道路測試。首間獲發牌的蘿蔔快跑先後在北大嶼山、數碼港和啟德發展區進行道路測試，累計安全行駛逾80,000公里。（政府新聞處圖片）

張欣宇：港需開放輔助駕駛 不擔心應用出問題

以較為先進的中美兩國為例，除了特定區域的全無人駕駛測試外，當地政府同時亦開放較高階的輔助駕駛功能，張欣宇指，後者其實是拓展應用的關鍵，「你要有輔助駕駛嘅基礎應用喺整個城市入面，先可以攞到數據同表現，（無人駕駛）喺呢個地方嘅適應程度、泛化嘅機會先會更加高。」同一時間，透過高階輔助駕駛功能的大規模應用，駕駛者能在日常使用中親身體驗技術可靠性，從而帶動公眾對無人駕駛技術接受及適應。

他形容，香港在這方面處於空白，「一定要補番上嚟」，才有機會令無人駕駛可以真正普及。他又提到，本港交通規則、交通狀況與中美的大城市如紐約、洛杉磯、上海等相比，不算太複雜，以現今無人駕駛技術發展情況，不擔心高階的輔助駕駛功能在香港應用會出問題。

早前有報道指，Uber計劃今年內在香港推出Robotaxi服務。（資料圖片）

料港推無人的士仍需逾年 可解決人類司機短缺問題

對於早前有報道指，Uber計劃今年內在香港推出無人駕駛出租車（Robotaxi）服務，張欣宇認為有難度，網約車牌照制度本身尚未正式生效，其附屬法例仍待通過，且現有網約車牌照框架不支援無人駕駛車輛，相信未來有修例的必要及相關政策配合，估計仍需一至兩年時間。

被問到引入無人駕駛會否引發的士、及網約車司機的反彈，張欣宇指，本港超過四成的士司機為65歲以上，將面臨人手短缺問題，認為輔助駕駛技術（如L3有條件自動駕駛級別）可在發揮過渡作用，令年長司機工作更輕鬆安全，同時延長從業年限。但他認為，長遠而言，當人類司機出現明顯短缺時，無人駕駛將成為必要的補充力量，「我相信好似以前馬車司機、車伕咁樣，始終一個行業隨住技術嘅變化，會有根本性嘅轉變」。

杜拜直擊Uber無人車系列報道：