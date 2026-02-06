Uber拓無人駕駛版圖　料年內推Robotaxi　香港將成亞洲首個市場

網約車巨頭 Uber 周三（4日）在業績發布會宣布，計劃將旗下的無人駕駛出租車（Robotaxi）服務擴展至香港，令香港成為Uber在亞洲首個推行 Robotaxi 的市場。雖然具體啟動日期尚未透露，但據知其目標是在 2026 年底前，在全球超過 10 個市場提供無人駕駛車輛服務。Uber 早前與百度建立戰略合作，計劃在全球多個市場部署數千部無人駕駛汽車。而百度亦已獲運輸署發出「自動車先導牌照」。



Uber 周三（4日）在業績發布會上宣布發展藍圖，計劃將旗下的無人駕駛出租車Robotaxi 服務擴展至香港。（資料圖片）

料2026年底拓至全球10個市場

根據 Uber 周三發表的業績報告，除了香港及西班牙馬德里外，美國休斯敦及瑞士蘇黎世亦被列入新一輪 Robotaxi 的發布名單。Uber 計劃將無人駕駛車輛視為未來核心增長動力，並目標在2026年內將服務推廣至全球超過10個市場。雖然 Uber 尚未披露香港服務正式啟動的日期及合作技術供應商，但透露將與早前已公布的夥伴展開合作。

Uber夥伴包括百度及 WeRide

值得留意的是，Uber 目前的合作夥伴包括中國科技巨頭百度（Baidu）及文遠知行（WeRide）。翻查資料，Uber與百度建立戰略合作夥伴關係，計劃將蘿蔔快跑拓展至美國和中國大陸以外的全球多個市場，並部署數千部無人駕駛汽車。而百度已獲運輸署發出的自動駕駛先導牌照。

運輸署今年會逐步推動自動車無人化，即只有遙距後備操作員。（政府新聞處圖片）

百度已獲運輸署發出「自動車先導牌照」

翻查資料，運輸署至今已發出6個自動車先導牌照，先導營辦人包括百度Baidu Apollo、冠忠遊覽車有限公司及機管局，供62輛自動駕駛私家車、私家小巴及公共小巴在本港多個地區測試。署方今年會逐步推動自動車無人化，即只有遙距後備操作員，並會根據自動車先導營辦人定期提交的報告，檢視自動車的測試表現和安全，並要求營辦人採取嚴格車輛檢驗，確保測試安全有序地進行。

運輸署至今已發出6個自動車先導牌照，先導營辦人包括Baidu Apollo、冠忠遊覽車有限公司及機管局。

根據運輸署向百度發出先導牌的條件，先導營辦人如欲使用先導計劃下自動車從事的士業務，須向運輸署申請將車輛類型轉為的士，並須於市場獲取的士牌照，以符合有關法例要求，而後備操作員亦須持有效的士駕駛執照。

運輸署公布，已向百度旗下香港註冊公司Baidu Apollo 批出自動車先導牌照。(運輸署圖片)

Uber 與 Waymo 展開競爭

現時 Uber 在無人駕駛市場正與 Alphabet 旗下的 Waymo 競爭。除了歐美市場，Uber 現時已聯同文遠知行（WeRide）在杜拜、阿布扎比及利雅德提供服務。早前Uber亦預告，未來幾年將聯同 Lucid、Nuro、Wayve、Momenta 及福士汽車（Volkswagen）等夥伴，進軍倫敦、慕尼黑及三藩市灣區。