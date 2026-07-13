將軍澳132區填海建厭惡性設施需76億　137區住宅區首期工程費18億

政府四年前提出發展將軍澳第132區（建厭惡性設施）及第137區（新住宅區），土地平整和基礎建設工程預計2029年展開。土木工程拓展署日前向立法會提交文件，透露兩區填海、土地平整、基礎建設等估計需近95億元。其中第137區第一期土地平整、道路和基礎設施工程涉及18.5億元，第132區削坡、填海等則涉及76.42億元。



署方計劃向立法會財委會申請撥款，如順利批出，第137區2029年起將完成第一期土地平整和基礎建設工程，首批居民最快2031年入伙；第132區的調景嶺公園將最快於2030年落成，連接該區至鯉魚門的行人路及山徑將於2029年起陸續落成。



將軍澳137區發展計劃首階段發展工程費18.5億元。（資料圖片）

土木工程拓展署日前向立法會提交文件，透露將軍澳第137區、第132區填海、土地平整、基礎建設等工程估計需近95億元。（立法會文件截圖）

137區尚有填海20公頃工程及其餘土地平整等工程

土木工程拓展署日前向立法會發展事務委員會提交文件，建議將第137區首階段發展及第132區對出發展提升為甲級工務工程。前者估計需18.5億元，涉及該區土地平整及基礎設施工程的詳細設計、為7公頃現有土地進行第一期平整工程，及興建道路、單車徑、供水、排污系統等。

至於原定填海20公頃的工程及其餘土地平整及基礎設施等工程，署方指會適時向立法會申請撥款。

為接駁132區新造土地至將藍公路，計劃興建長約2.5公里的海上高架橋，可直達將藍公路往返九龍，無需經過將軍澳新市鎮現有的道路網絡。（立法會文件截圖）

將軍澳第132區削坡、填海等工程涉及76.42億元。（立法會文件截圖）

第132區工程涉削坡和填海20公頃造地

第132區對出發展則估計需76.42億元，主要涉及削坡和填海20公頃造地，以興建電力設施、建築廢物處理設施、公眾填料轉運設施廢物轉運站、混凝土廠。署方指，填海工程會採用深層水泥拌合法，即先強化鬆軟的海泥以鞏固海床，然後動工建造海堤的地基及填海。

另外，為接駁新造土地至將藍公路，計劃興建長約2.5公里的海上高架橋，可直達將藍公路往返九龍，無需經過將軍澳新市鎮現有的道路網絡。

往鯉魚門的行人路及山徑長1.5公里，由將藍公路花園出發，經過魔鬼山碉堡、炮台、鯉魚門舊石礦場建築、天后宮等。（立法會文件截圖）

據署方提交的設計圖，調景嶺公園內有寵物公園、球場、園景空間。（立法會文件截圖）

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造價亦涉及興建佔地3.8公頃的調景嶺公園及第132區至鯉魚門的行人路及山徑。據署方提交的設計圖，公園內有寵物公園、球場、園景空間。往鯉魚門的行人路及山徑則長1.5公里，由將藍公路花園出發，經過魔鬼山碉堡、炮台、鯉魚門舊石礦場建築、天后宮等。

署方計劃向立法會財委會申請撥款，如順利批出，第137區2029年起將完成第一期土地平整和基礎建設工程，全個項目50,000伙，首批居民最快可2031年遷入。第132區的調景嶺公園將最快於2030年落成，連接該區至鯉魚門的行人路及山徑將於2029年起陸續落成。

相關環評早前已獲環諮會有條件批准。署方指，會要求承建商實施環評報告建議的緩解措施，包括在施工前進行珊瑚移植及實施珊瑚提升措施、於填海範圍設置淤泥屏障，以減輕對水質的影響。