政府擬建將軍澳經魔鬼山至鯉魚門山徑　137區建新路上清水灣郊園

將軍澳居民未來將可更輕易西行至鯉魚門，東行上清水灣郊野公園。土木工程拓展署向西貢區議會提交文件，建議建將軍澳至鯉魚門的行人路及山徑，由將軍澳第132區（調景嶺對出）開始，新建造山徑及魔鬼山現有的山徑連接至鯉魚門附近一帶，走線總長度為約1.5公里，料會由2029年起陸續完成。



文件建議開闢將軍澳至清水灣郊野公園的行人路及山徑，由將軍澳第137區東南端的碼頭開始，進入清水灣郊野公園後沿大廟灣位置建造新的山徑，並於大廟坳連接至現有的釣魚翁郊遊徑，走線總長度約為 2.5公里。具體工程時間將視乎資源安排，會在日後確定。



現時將軍澳第137區東南端近鐵篸洲的爆炸品卸貨碼頭，土拓署建議進行美化工程，並開放予公眾使用，未來可坐船前往東龍洲及果洲群島等西貢外島。



政府計劃在將軍澳華人永遠墳場（將軍澳第 132區）對出海面填海，新建土地會建設多個公共設施，當中包括電力設施輸入零碳能源。東南面為將軍澳137區，將建成容納13.5萬人口的新社區。（發展局文件）

第132區沿岸需建新海上高架橋連接至山徑 走線總長約1.5公里

就將軍澳至鯉魚門的行人路及山徑，土拓署表示，經可行性研究後，建議連接由將軍澳第132區開始，沿擬議新建造的山徑及魔鬼山現有的山徑，連接至鯉魚門附近一帶，擬議走線總長度為約1.5公里。

擬議在將軍澳第132區對出範圍興建的行人路，會由將藍公路花園出發，橫跨將軍澳——藍田隧道的現有道路，再經沿岸新建造的海上高架橋，連接至擬議新建造的山徑和現有山徑到達鯉魚門一帶。署方表示，考慮到沿海地帶比較大的風浪，擬議新建造的山徑優先採用內陸位置。

將軍澳至鯉魚門的行人路及山徑的擬議走線。

土拓署：可順道參觀屬二級歷史魔鬼山軍事設施

擬議行人連接將貫通將軍澳第132區、區內山徑以及富有歷史價值的景點。土拓署指行山人士如走完該山徑，除可沿途觀賞鯉魚門咀一帶的美麗景色，也可順道參觀沿途屬二級歷史建築的魔鬼山軍事設施，及屬三級歷史建築的鯉魚門舊石礦場建築和鯉魚門天后宮，大大增加行山的趣味，署方會藉這次工程優化現有山徑，如加建梯級及於合適位置設置指示標誌。

第137區碼頭開始至大廟灣 走線總長度約2.5公里

至於將軍澳至清水灣郊野公園的山徑，土拓署建議由將軍澳第137區東南端的碼頭開始，進入清水灣郊野公園後沿大廟灣位置建造新的山徑，並於大廟坳連接至現有的釣魚翁郊遊徑。山徑將沿清水灣郊野公園近大廟灣的位置建造，行山人士可沿途觀賞大廟灣及東龍洲一帶美麗景色，擬議走線總長度約為2.5公里。

將軍澳至清水灣郊野公園的行人路及山徑的擬議走線及將軍澳東南端碼頭的設計概念。

擬議山徑將會連接將軍澳至現有的釣魚翁郊遊徑及布袋澳一帶，以及富有歷史價值的景點，當中包括屬法定古蹟的佛堂門天后古廟及大廟灣刻石，土署指會大為提升將軍澳第137區以及布袋澳一帶的暢達性，亦增加行山的樂趣。

將軍澳東南的將軍澳137區，未來將建成容納13.5萬人口的新社區，首批居民預計2030年入伙。（資料圖片）

137區爆炸品卸貨碼頭停運後予公眾使用 可供坐船往東龍洲及果洲群島

土拓署表示，現時將軍澳第137區東南端近鐵篸洲的爆炸品卸貨碼頭，將於將軍澳第 137 區人口遷入前停止運作。為加強新社區的水路連接，釋放例如東龍洲及果洲群島等西貢外島的康樂發展潛力。土拓署亦建議於該碼頭進行美化工程，並開放予公眾使用。

擬議碼頭將參照現時位於將軍澳海濱長廊的將軍澳南梯台的設計槪念，包括設置長椅供公眾休憩及觀賞海景，並會進行園景美化工作。碼頭西面將連接擬議將軍澳第137區海濱長廊，東面則可延伸連接清水灣郊野公園近大廟灣一帶，貫通將軍澳與鄰近自然景區。

遠眺東龍洲（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

3個項目會分階段推展 132區行人連接2029年起陸續完成

土拓署表示，將軍澳第137區和第132區發展項目會分階段推展。如今年稍後獲立法會撥款，第132區行人連接會由2029年起陸續完成；至於第137區海濱長廊至清水灣郊野公園的行人連接和改善近鐵篸洲碼頭，則屬較後階段工程，具體工程時間將視乎資源安排，會在日後確定。

方國珊。（資料圖片／鄧詠中攝）

西貢區議員、立法會新界東南議員方國珊認為，將軍澳第132區及鯉魚門之間建議考慮加入單車徑，貫通現時將軍澳海濱長廊，打造「超級海濱長廊」。她建議相關部門與華永會積極協調，研究使用現有行人徑以節省建造費用。

方國珊亦建議當局研究收回日出康城海濱長廊（即Yellow Area）業權，以便將軍澳海濱進一步連接至137區。她認同開放第137區公眾碼頭，並建議發展遊艇產業，推動遊艇自由行。