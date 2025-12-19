將軍澳第137區及第132區填海工程獲批　拓約40公頃、建5萬伙住宅

政府今（19日）刊憲，行政長官會同行政會議已授權於將軍澳第137區及第132區前濱及海床範圍內進行填海工程，合共開拓約40公頃土地，預料可提供5萬伙住宅單位。其中，第132區填海及工地平整工程已開始招標，預計於2026年中展開。



將軍澳第137區的擬議工程涵蓋三大範疇，分別爲興建約1.7公里長的海堤、進行海床填土以開拓約20公頃土地用作房屋及社區配套發展，以及重置現有臨時設施。至於第132區對出海面，擬議工程則包括興建約1.3公里長的海堤，並透過海床填土開拓約20公頃土地，以容納各項公共設施。

料提供約5萬伙單位、供13.5萬人居住

發展局發言人曾指，將軍澳第137區現時有約80公頃土地，連同即將填海發展的約20公頃，可發展土地將達101公頃。以最高住用地積比率7.5計算，區內可提供約5萬伙房屋單位，供13.5萬人居住。預料最快2030年入伙。

132區多項工程現招標 料2026年中動工

土木工程拓展署亦宣布，為將軍澳第132區多項工程開始招標，包括填海及工地平整工程合約，和海上高架橋及相關工程合約。上述工程均於明年2月27日截標，預計於2026年年中展開，分別約需時36個月及57個月完成。土拓署已委託艾奕康有限公司負責監督工程。