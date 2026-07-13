醫生戴港盛涉濫發免針紙　專家指未見戴有問敏感情況　裁表證成立

醫生戴港盛涉在2022年濫發逾3700張免針紙案（DCCC 1239/2023）今（13日）於區域法院續審。控方專家證人稱，糖尿病、抑鬱症患者如經歷換藥和病情不受控制，醫生可簽發免針紙，惟記錄顯示戴未有進一步查證，因此缺乏理據開免針紙。法官練錦鴻裁定表證成立，案件明續。



涉案7病人聲稱有三高及胃炎等症狀

九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管，控方專家證人李艷珠今作供。本案7名求診的病人分別向戴表示有胃炎、皮膚敏感、三高、心跳快、肝酵素過高和心口痛等病徵。

醫生李艷珠稱，在記錄上未見戴有向病人查證，或檢查和問病人對新冠疫苗成分有無敏感。(陳曉欣攝)

被告戴港盛否認不誠實取用電腦等罪。(陳曉欣攝)

未見戴有查證病人情況

李稱，若病人有糖尿病和濕疹等慢性疾病，並且正適應新藥或病情不受控，醫生再進一步了解後，有理由讓病人暫緩打針。惟在記錄上，未見戴有查證，亦見不到戴作檢查或問病人對新冠疫苗成分有無敏感。

認為醫生應轉介病人看專科或檢查

李舉例，有病人聲稱心口痛，醫生未必能夠即時判斷嚴重性，診所亦沒必有足夠設備作詳盡檢查，因此醫生應轉介病人看專科或再作檢查，並在記錄在案。李直言：「如果唔係好嚴重，無理據出免針紙」

疲倦並非疫苗的敏感反應

在戴的大律師盤問下，李不同意胃炎、胃酸倒流、淋巴問題是不受控的病患。辯方又問，疲倦是否屬於疫苗的敏感反應？法官練錦鴻插嘴稱：「我日日都疲倦㗎啦。」李稱不是，澄清是接種疫苗的副作用。

被告戴港盛（被起訴時76歲）與楊璦瞳（被起訴時58歲），同被控1項目的在於使他們本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，指2人於2022年2月10日與9月20日，串謀欺詐醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示，部份人士因健康原因，不適合接種新冠疫苗。戴被控多13項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦交替罪，及3項洗黑錢罪。