西醫戴港盛涉濫發免針紙　姑娘指戴叫她任剔理由　未現身亦可獲發

男西醫戴港盛涉在2022年濫發逾3700張免針紙案（DCCC 1239/2023）今（8日）於區域法院續審。診所姑娘出庭作供，她稱戴曾指示她拍教學短片教同事如何用系統發免針紙，理由是對復必泰或科興疫苗過敏，她指戴曾叫她「任剔」理由。她又指次被告指示她製作表格，以記錄求診者的介紹人資料和回佣，次被告亦曾稱有些人只會帶身份證來，無親身出現亦能發免針紙。



指次被告亦是診所職員

控方今傳召診所姑娘李佩欣出庭作供，法官練錦鴻提醒她，她獲律政司免予起訴，條件是如實作供。李稱她在內地就讀護理系，2022年2月至6月在戴的診所任職姑娘。次被告「楊博士」楊璦瞳亦是診所職員。李、戴和楊日常會在一個WhatsApp群組溝通工作安排。

診所姑娘李佩欣(粉紅衣)指被告戴港盛曾指示她發免針紙時可「任剔」理由。(陳曉欣攝)

被告戴港盛。(陳曉欣攝)

戴指示發免針紙時任剔理由

李憶述工作流程，她會先核實應診者的身份證資料，把資料輸入醫健通系統，再揀選發出免針紙的理由，繼而列印免針紙。她稱，戴叫她「任剔」理由，沒指示她如何發出針紙，沒有人向她解釋發出免針紙所須符合條件，她也沒印象選擇了哪種有效期。

曾就發免針紙製教學影片

李觀看一條戴指示她拍攝醫健通發免針紙的教學影片後改稱，該影片由她拍攝，用以教導同事使用系統。片中，李稱要選擇對復必泰或科興疫苗過敏。

次被告指示製表格記錄介紹人及回佣

李另提及，次被告指示她製作了一個EXCEL表格，以記錄求診者的介紹人資料和回佣。李稱，Crystal和楊博士（即次被告）同是介紹人。李與次被告通訊時，次被告提及收取的診金費用。次被告亦曾說：「其中1，2位家人只帶身份證來，非常輕鬆處理。」李稱，她理解為有人沒親身到診所，她只以身份證輸入資料發出免針紙。

全民造星姓趙全家人曾預約

李確認，次被告在訊息交代預約個案和診金，最終相關人士均獲戴簽發的免針紙。被告亦提到，全民造星其中一位姓趙的舞者全家5人預約到診，「其中1，2位家人只帶身份證來，非常輕鬆處理」。李稱以她理解有人毋須到診，其家人帶身份＼證到場也可取得免針紙。

被告戴港盛（被起訴時76歲）與楊璦瞳（被起訴時58歲），同被控1項目的在於使他們本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，指2人於2022年2月10日與9月20日，串謀欺詐醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示，部份人士因健康原因，不適合接種新冠疫苗。戴被控多13項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦交替罪，及3項洗黑錢罪。