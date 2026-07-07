西醫戴港盛涉濫發免針紙　證人稱首次收費1千　數月再看升至3千

男西醫戴港盛涉在2022年新冠疫情期間濫發逾3700張「免針紙」，案件（DCCC 1239/2023）今（7日）續審。多名求診者供稱，因皮膚敏感、心跳過快等問題取免針紙。被告診治期間沒問過敏相關問題或追問病情。其中一名求診者稱，他第一次要求免針紙時只需1千元，後來他的「安心出行」失效，他再到被告診所要求獲發免針紙，他指被告說：「今次要3000元。」



控方今傳召多名求診者作供，他們都獲律政司發出免予起訴書。法官練錦鴻在證人宣誓後特別提醒證人說真誠作供，否則律政司或會控告他們為獲益而不誠實取用電腦罪。

被告戴港盛。(陳曉欣攝)

女證人林映芝(圖)稱，她向被告戴港盛提及她喝咖啡會心跳，被告聞言便叫她出去等，她曾問：「咁快？」被告回應：「係。」

FB群組得知有醫生可發免針紙

證人楊聯欣供稱，他事前上網見到有貼文指有診所可以發出免針紙，他便在2022年2月11日到涉案診所。楊憶述，姑娘為他登記完身份證，沒有為他量血壓或體溫。楊入房後見到戴，楊問戴是否可以開醫生紙，被告反問：「係咪有人介紹？」楊便答他在Facebook的大埔群組得知，指該診所會開醫生紙。戴再問楊身體有無異常，楊說他小時候做過胃部手術，不時會有胃炎和胃酸倒流，所以想開免針紙。戴說一千多元一張，問楊「O唔OK？」楊同意，支付1000多元現金給戴，其後有姑娘交免針紙給楊。

第二次到訪收3千元

楊稱，戴沒有追問其病情，診治時也沒作檢查，診治歷時約10分鐘。練官質疑二人只有幾句對答，問：「有無10分鐘啊？」楊的安心出行在8月8日失效，於是在當日再次光顧戴，戴得知楊是舊客後沒問病情，表示：「今次3千幾蚊一張。」楊同意並支付現金，獲姑娘給予免針紙。

楊否認被告曾作檢查

戴的大律師潘展平盤問時指，楊當時曾告知戴，他有皮膚敏感，以及他打過HPV疫苗。楊否認。辯方再指，戴曾檢查楊的口腔，了解楊的牙齒有無被胃酸灼壞，楊亦否認，指診治期間戴沒接觸他作檢查。

官問為何寧付高昂費用也不打針

次被告的大律師問，有無人叫楊支付中介費，以及楊有無見過次被告？楊均稱沒有。練官關注，為何楊「俾咁多錢都唔打針」，楊稱那時報道指疫苗有副作用。

另一證人試過飲咖啡心跳到入急症室

另一證人林映芝供稱，她在Facebook一個關於打針的群組得知戴的診所會發出免針紙。林稱她心臟不很好，她在2012年試過飲咖啡導致心跳過快，需要入急症室。她強調喝咖啡、酒精等刺激性液體便會導致劇烈心跳，擔心或「頂唔順」新冠疫苗的不良反應，因此想要免針紙。

林提情況後即被叫出去等

林致電貼文的電話預約時，有男聲告知她收費約3000元。她其後到診，告訴戴她喝咖啡和酒就會心跳好快。戴聞言未作聲，聽完1個電話後便着林：「出去等。」林不禁問：「吓，咁快？」戴說：「係呀。」林其後支付給戴3300元後，有姑娘給她免針紙。練官聞林飲咖啡心跳快時一度笑言：「大部份嘅人都係咁㗎喎。」林強調其心跳的確很快。

潘盤問時指，林當時向戴稱她心口不適和打過HPV疫苗，林否認。林同意他提及過其父親做過心臟手術。

指戴沒問過敏情況便被叫付錢

證人樊震豪供稱，他對疫苗有擔憂，他從朋友處得悉戴會開免紙，因此求診。樊憶述，戴問他何事看醫生，樊答他有皮膚敏感、鼻敏感和氣管敏感，擔憂對疫苗有過敏反應。戴沒追問過敏情況，便叫樊支付3000多元現金。

在盤問下，樊同意他提及過多年前有藥物敏感，但被告沒問哪種藥物。練官同樣關注樊沒打針原因，樊說怕皮膚敏感，其數名朋友也有此問題。練官問：「你朋友係醫生啊？」樊答不是。