西醫戴港盛涉濫發免針紙　病人有飲咖啡亦獲發　戴戶口7月多693萬

男西醫戴港盛涉在2022年的7個月內，濫發逾3700張免針紙，1名女商並涉介紹他人到戴的診所，他們被控不誠實使用電腦及洗黑錢等罪，案件（DCCC 1239/2023）今（6日）於區域法院開審。控方開案指，有病人聲稱10年前有飲咖啡和吸煙習慣獲發免針紙，亦有女警喬裝的病人獨自到診，亦成功取得沒現身的兒子的免針紙。



此外，曾在戴診所工作的職員，更曾製作短片，教導其他職員快速簽出免針紙的流程。控方指，戴的個人銀行帳戶在涉案7個月內，共有693萬元現金存款。



戴曾在緬甸仰光大學讀醫

被告戴港盛（被起訴時76歲）與楊璦瞳（被起訴時58歲），同被控1項目的在於使他們本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，指2人於2022年2月10日與9月20日，串謀欺詐醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示，部份人士因健康原因，不適合接種新冠疫苗。戴被控多13項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦交替罪，及3項洗黑錢罪。承認事實指，戴曾在於緬甸仰光大學修讀內外全科醫學士，於1973年取得資格。

被告戴港盛(戴墨鏡)。(張浩維攝)

西醫戴港盛的診所。（林振華攝）

醫生需經醫健通簽發免針紙

控方開案陳詞指，私家醫生簽發的豁免證明書（下稱免針紙）必須經「醫健通（資助）系統」（下稱EHSS）以電子方式簽發。案發時，戴登記了使用EHSS系統，他是美凱國際有限公司（VERY NICE INTERNATIONAL LIMITED）及美凱醫療美容有限公司（VERY NICE MEDICAL BEAUTY LIMITED）的唯一董事，亦是美凱國際有限公司的唯一股東及美凱醫療美容有限公司的其中一名股東。兩間公司的業務地址與涉案診所的地址相同。

免針紙需符合特定要求

免針紙分的條件包兩部份，第一部份：既有身體狀況/新冠疫苗接種異常事件，理由包括：對疫苗曾出現嚴重反應或過敏反應及，特定醫學原因，若醫生認為2個理由都不適用，可選擇「以上均不適用」；第二部份是不適合接種復必泰或科興的醫學原因，理由包括對復必泰物質有過敏反應、於接種後有心肌炎或心包炎、對科興的成份有過敏史、有嚴重神經系統疾病、未控制的嚴重慢性病患等。

戴在7個月內發3751張免針紙

調查顯示，在2022年2月至9月期間，共向3462名人士發出了3751張免針紙，有效期限為180天。其中7名病人曾到訪診所，並獲戴簽發免針紙，當中有人聲稱心口痛、做過胃部手術後常有胃炎、皮膚敏感、淋巴系統失調、10年前有食煙和飲咖啡習慣，至今仍心跳快等，另有一人沒提及身體狀況。戴向上述病人發出180日有效期的「免針紙」，收費介乎1000元至4000元。

根據記錄，戴簽發的免針紙的絕大部份理由是對復必泰物質有過敏反應及未控制的嚴重慢性病患。

有職員製作短片教簽發免針紙程序

另有6名控方證人均曾在案發期間曾在戴的診所任職，有人戴指示在EHSS選擇醫學理由選擇：「以上均不適用」及選擇對復必泰物質有過敏反應，和有未控制的嚴重慢性疾病。其中一名女職員更照戴的指示，製作了一段教學錄像片段，示範免針紙的發出程序。

次被告涉介紹人到戴診所

次被告則涉介紹人到戴的診所取免針紙，她又曾向其中一名涉案到診者稱，該診所有到診人士的身分證後，便可以直接簽發豁免證明書，以加快過程。戴的手機內一個名為「美凱預約」的WhatsApp群組，次被告曾多次指定戴應收取的金額，並有權決定誰可以獲得中介佣金和款額。她又指示姑娘如何加快簽發免針紙。

兩男1女警員喬裝顧客獲發免針紙

警方於2022年9月20日進行喬裝行動，偵緝高級督察鄺應新、女偵緝警員張文婷及偵緝警長張國光喬裝顧客，到戴的診所申請豁免證明書，3人均稱害怕打針或接種第一劑疫苗後感到不適。最終鄺和張成功取得免針紙，張另為其沒到診所的「兒子」取得免針紙。戴向3名喬裝警員收取共1.6萬元，張在取得免針紙前採取行動。戴被捕後，警方在其身上檢取5.6萬元現金，診所則檢獲70萬元，戴的處所檢獲110萬元。

案發7個月內戴兩戶口增693萬

控方指，戴的私人及公司銀行帳戶在案發前的平均每月存款，分別是58萬元和5萬元，案發時攀升至99萬元和72萬元，增幅約70%和1300%。戴在2022年2月16日至9月20日期間，其兩個個人銀行帳戶共收到693萬元現金存款，美凱的兩個銀行帳戶則收到216萬元現金存款，控方指那是戴不當簽發「免針紙」所帶來的收入。

案件編號：DCCC 1239/2023