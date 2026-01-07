百度蘿蔔快跑　獲杜拜首個全無人測試許可　於當地設首個海外基地

百度（9888）旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑，正式獲得杜拜道路與交通管理局（RTA）頒發的杜拜首個全無人駕駛測試許可，允許其在無安全駕駛員的情況下進行全自動駕駛車輛測試。



公司表示，此舉為2026年第一季度蘿蔔快跑啟動全無人商業化運營，打開了關鍵的准入通道。同時，蘿蔔快跑在海外建設的首個無人駕駛一體化運營基地——杜拜Apollo Go Park正式啟用。



基地佔地2000平方米 計劃當地無人車隊規模擴至逾千輛

百度指，杜拜Apollo Go Park佔地2,000平方米，旨在打造全面的無人駕駛一體化運營基地，整合智慧道路基礎設施、充電和維護設施以及相關技術，隨著蘿蔔快跑與RTA計劃把當地的全無人駕駛車隊規模將擴充至1,000輛以上，該中心將成為中東地區首個能夠支持全無人車隊規模化運營的「智慧中樞」。

當地道路與交通管理局（RTA）總幹事、執行董事會主席馬塔爾·阿爾·塔耶爾（H.E. Mattar Al Tayer）表示，蘿蔔快跑在中國以外的首個運營基地落地迪拜並投入使用，反映了全球領先企業對迪拜先進監管環境及智慧基礎設施的強烈信心。同時，此次全無人測試許可的頒發，是迪拜智慧出行戰略的關鍵里程碑。

2025年7月，RTA向蘿蔔快跑頒發了杜拜首張自動駕駛測試許可證，以及首批50張自動駕駛測試牌照。自8月起，蘿蔔快跑的50輛RT6自動駕駛車輛已在杜拜指定區域的公開道路上展開測試。