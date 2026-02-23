無人駕駛｜百度蘿蔔快跑擴跨區測試　機場島准車上無人化駕駛試驗

運輸署今日（23日）公布，已更新百度旗下的蘿蔔快跑的自動駕駛車輛先導牌照，以展開連接北大嶼山機場島與東涌市中心及欣澳的自動車跨區測試項目，延伸測試路段長43.2公里。



署方批准機場島的開放道路載客測試由10輛自動車增至20輛，東涌市中心的測試則由三輛增至八輛；而機場島的測試在現有車上後備操作員的同時，亦可加入遙距後備操作員在遙距控制中心操作自動車。



運輸署已更新蘿蔔快跑的自動駕駛車輛先導牌照，以展開連接北大嶼山機場島與東涌市中心及欣澳的自動車跨區測試項目。（運輸署文件截圖）

蘿蔔快跑的自動駕駛車輛。（運輸署圖片）

機場島測試真無人駕駛 運輸署：為有序邁向無人化進行測試

運輸署發言人表示，北大嶼山測試項目自2024年底啓動以來進展顯著，在2025年內實現四大技術躍進，即多車同時運行、指定人員的載客測試、路段擴展及車速提升。署方經持續監察和積極推動項目，以及在確保道路安全的前提下，批准進一步擴大項目：

（一）延伸測試路段，從現有機場島延至東涌市中心及欣澳，長43.2公里；

（二）增加獲批准同時運行的自動車數目，機場島的開放道路載客測試由10輛增至20輛，東涌市中心的測試則由三輛增至八輛；及

（三）機場島的測試在現有車上後備操作員的同時，加入遙距後備操作員在遙距控制中心操作自動車，以收集更多數據，為有序邁向無人化（即沒有車上後備操作員，僅設遙距後備操作員）進行測試。



更新的測試路線及先導牌照詳情已上載運輸署自動車測試網頁。所有先導自動車需於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。

百度蘿蔔快跑擴跨區測試，從現有機場島延至東涌市中心。（資料圖片）

百度蘿蔔快跑擴跨區測試，從現有機場島延至欣澳。（資料圖片）

署方歡迎機構或企業提交自動車先導牌照申請

運輸署歡迎有興趣的機構或企業提交自動車先導牌照申請。在接獲申請後，署方會按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》考慮自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關的國家或國際標準／指引、道路測試情況等多方面因素審批。政府會持續以駕駛和路面安全為首要原則，汲取經驗優化技術標準，並適時與業界共享研究成果，審慎有序地落實推廣自動車的工作。