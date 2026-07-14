醫生戴港盛涉濫發免針紙　戴稱胞弟姪女均打針死　覺種疫苗不安全

西醫戴港盛涉在2022年濫發逾3700張免針紙案（DCCC 1239/2023）今（14日）於區域法院續審。戴港盛出庭自辯，自言不知新冠疫苗成份，稱其胞弟和姪女都是打針後離世，直言認為疫苗不安全，將人當成白老鼠。



戴港盛自辯時又稱，涉案的千萬元全都是正當金錢，當中包括診所的醫美收入。戴自言，眼袋手術費用都逾3.8萬元，反問：「我志在你嗰1500，4000蚊？」



被告戴港盛又稱，涉案的千萬元均是其診所的正當收益，故不會貪那1500至4000元的打疫苗費用。(朱棨新攝)

被告戴港盛稱他胞弟及姪女均打針死，故認為疫苗不安全，又稱是將人當白老鼠。(陳曉欣攝)

指放蛇女警呃免針紙

戴作供時稱，他不知道復必泰和科興疫苗的成份，但否認濫發免針紙。他更斥為不在場兒子取免針紙的放蛇女警：「自編自導呃免針紙。」戴又稱另外兩名放蛇警稱有心口痛，乃不受控的嚴重疾病。他強調會考慮病人情況是否嚴重再決定是否發免針紙。

胞弟姪女都死於疫苗

戴表示，他初期對新冠疫苗沒意見，甚至曾義務幫人打針。但其後看醫學期刊認為新冠疫苗不安全，知道有死亡事故，並指其胞弟和姪女也死於疫苗。戴續指，疫苗未經動物測試，試驗不足一年就推出。戴形容新冠疫苗是：「將人當成白老鼠。」

聲稱無向次被告付介紹費

就女被告角色，戴同意她在診所幫忙，但稱他分文未付女被告，也沒付介紹費予女被告，免針紙定價由他決定，收費取決於藥物、化驗費等因素，又稱其診所是醫美診所，所以收費必定較普通診所貴。

如果收費太貴會被訴

控方盤問指，戴曾在群組提及其他醫生「出事」被查，問戴什麼意思。戴稱如果收費太貴會被投訴，故收費不可太離譜。戴否認因為自己濫發免針紙怕被投訴。

被告戴港盛（被起訴時76歲）與楊璦瞳（被起訴時58歲），同被控1項目的在於使他們本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，指2人於2022年2月10日與9月20日，串謀欺詐醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示，部份人士因健康原因，不適合接種新冠疫苗。戴被控多13項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦交替罪，及3項洗黑錢罪。