港燈夥環團推南丫島生態保育計劃 設人工鳥巢等 為期一年
撰文：韋景全
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港燈今日（5日）宣布推出「山海之約．保育南丫」生態守護計劃，聯合多個本地環保團體及動員超過100名公司義工，在未來一年展開涵蓋南丫島山林與海洋的保育工作。港燈亦計劃在南丫發電廠內設置人工鳥巢，以提升島上生態系統的氣候韌性及生物多樣性。
跨界別出席啟動禮 聚焦山徑保育及海草復育
計劃啟動儀式今日在南丫發電廠舉行，由港燈董事總經理鄭祖瀛聯同南丫島南、北段鄉事委員會兩位主席共同主持。出席人士還包括地區代表、負責執行項目的環保團體，包括長春社、綠惜地球及生命叢林代表、南丫北段公立小學50多名師生以及港燈義工。
鄭祖瀛在致辭時表示，南丫發電廠自1982年啟用以來，在維持電力供應穩定可靠的同時，一直致力減低營運對環境的影響。是次「山海之約」計劃將透過以下具體措施，將全球氣候議題轉化為本地的持續實踐，包括護理島上林木、保育山徑及推行海草復育以保護海洋生態。
環保團體代表則指出，山林與海草均屬於自然界中重要的「碳匯」，具備吸收二氧化碳、減緩氣候變化的功能。他們期望透過是次與港燈的合作，相信能進一步加強保育南丫島的自然環境，並深化公眾對生態保育及聯合國「氣候行動」議程的認識。
發電廠錄逾40種鳥類 將設人工鳥巢
根據港燈觀鳥團隊的多年紀錄，目前已在南丫發電廠範圍內錄得超過40種鳥類出現及棲息。為配合環境日活動，港燈將於舉辦「鳥巢設計比賽」，鼓勵員工為不同品種的鳥類設計兼具創意與實用性的人工鳥巢。獲選的作品未來將有機會付諸實行，裝設於南丫發電廠內的植林區之中。
此外，港燈亦宣布將推出一系列活動，包括舉辦供應商交流研討會、可持續發展知識問答比賽、舊書回收及捐贈和自然生態攝影比賽等，從日常營運及員工參與兩方面，持續提升整體可持續發展意識。
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