越南繼父認親女身旁兩非禮繼女　官指事主無助又蒙羞　判囚3年

越南裔繼父涉兩度趁約12歲的繼女睡覺時，對她上下其手，惟事實上，繼女兩次都在裝睡，她在第一次被性侵後即通知網友，兩周後再被繼父非禮後，同日即告知社工報警。繼父今(15日)在西九龍法院(暫代區域法院)承認兩項非禮罪(DCCC1634/2025)，繼女未有提供創傷報告，其母求情信指被告本性是個好男人，信他會改過。暫委法官高偉雄斥被告違反誠信，又稱他在親生女兒身旁非禮繼女，其行為令繼女感到無助及蒙羞，判囚3年。



被告N.Q.C.，42歲，建築工人，承認分別於2024年3月25日及4月8日，在香港長沙灣某單位，兩度猥非禮當時12歲至13歲的女童X。

被告NQC在西九龍法院承兩項非禮罪，判囚3年。

X裝睡時被性侵 事後即通知網友

案情指，女童X於2011年出生，她約兩歲時，被告與X的母親結婚，成為X的繼父，兩夫婦在2016年誕下細女，一家四口居住在案發單位，X與妹妹同房。

在2024年3月25日的深夜，X當時約12歲，她與妹妹在房睡覺期間，被告步入房間，X假裝睡覺，被告把X的內褲脫下，並用手指插入X的下體，被告又把手伸到X胸圍下方抓X的左胸，X覺痛但不敢動，被告之後幫X穿回內褲後離開。X隨即告知網友她遭繼父性侵。

入房叫X起床前上下其手

事發約兩星期後，被告在同年4月8日上午6時許，趁X和妹妹仍在睡時入房，X假裝繼續睡覺，被告用手抓住X兩邊胸部，並吮X的右邊乳頭，又將手伸入X的內褲，將手指插入X的下體，被告一度離開又折返，再用手摸X的胸部數秒，然後輕拍X的背部叫醒她。X同日向社工揭發事件，被告同日被捕。

被告被捕時否認後承認有非禮

被告在警誡下否認犯案，但隨後在錄影會面下，承認在3月26日曾非禮X，因手指沾有X的分泌物而往洗手，他另承認在4月8日見X露出部份胸部，曾用雙手伸直X雙腿，並揭開X的上衣摸她的胸部及吮其乳頭，他亦認有將手伸入內褲觸摸X下體。

X母指被告本性好男人信他會改過

辯方求情指，被告承認在2周內兩度侵犯繼女是錯誤的行為，對繼女深感抱歉及後悔，亦理解這惡念傷害了家庭，他在求情信稱感到後悔及羞恥，難以面對家庭，日後不會再犯。X母在求情信中指，不明白為何被告會犯下此案，又指被告本性是好男人，信被告日後會改過。

官斥被告在親女身旁非禮繼女

暫委法官高偉雄判刑時指，X是被告的繼女，儘管二人無血緣關係，被告的行為屬破壞誠信。X不願提供創傷報告，但相信X必然有在事件上蒙受心理創傷，且她當時只有12至13歲，且其妹妹亦即被告親女正睡在旁，被告的行為必然令X感到無助及受到羞辱，故判被告入獄3年。