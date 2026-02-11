地盤工塗藥油為由　在兒子面前拉高11歲繼女衣服非禮　認罪候判

地盤工涉在11歲繼女發燒時，叫繼女到其房間塗藥，並在親兒子面前拉高繼女的衣服至露出胸部，對她上下其手並啜其胸，之後才為繼女塗藥油，女童事後哭著離開找母親，最終報警。今（11日）於區域法院承認1項非禮罪，還押至3月20日判刑，以候被告的心理報告和X的創傷報告。



被告MY（38歲，地盤工）被控於2024年6月10日，在天水圍某單位非禮女童X。

被告MY在區域法院承認非禮11歲繼女。(黃浩謙攝)

被告與X母已離婚但仍同住

案情指，X的生母Y有兩段婚姻，她的生母與第一任丈夫誕下的X和兩名兒子，X母後來與被告結婚，再誕下兒子Z。X母在2024年5月同與被告離婚，但仍同住天水圍單位，X母與X等4兒女睡一間房，被告獨佔另一間房。

被告在兒子在場下拉高X衣服至露出胸部

X在案發當晚11時許發燒，被告叫X入他房間為X搽藥油，當時被告與X母所生的孩子亦在房內，並在床上用平板電腦。X在床上將她的睡裙拉高，露出腹部，被告卻再拉高一點，令X露出胸部。

X被侵犯哭著跑去找母親

被告接著摸X的左胸約4秒，並吸吮她的乳頭約4秒。被告之後再脫下X的內褲，用手指插X下體約15秒，令X感到痛楚才拔出手指。被告侵犯完X後，才為X搽藥油。X在搽完藥油後哭着跑去找母親，事件最終報警處理，被告同月被捕。

案件編號：DCCC 1382/2024