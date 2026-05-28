繼父多番非禮強姦繼女　知被投訴威嚇要繼女賠50萬　判囚13年

繼父涉在繼女13起多番非禮，並曾把她強姦，因繼父是家中經濟支柱，繼女啞忍至20歲才告知母親，惟母親不信，繼女最終報警。繼父知悉後揚言要繼女賠償50萬，繼父就非禮、強姦及妨礙司法公正等多罪，今(28日)在高等法院判刑。法官李素蘭指，事主長期處於驚恐、抑鬱的狀態，深受情緒困擾。她鼓起勇氣投訴，卻不被信任，且一再受到創傷，認為本案涉嚴重違反誠信，屬加刑因素，判被告入獄13年。



被告PS，47歲，早前經審訊被裁定2項非禮、1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為和1項強姦罪罪成。被告另承認一項妨礙司法公正罪，指他於2025年1月26日向X表示要X索償50萬。

被告PS在高等法院被判囚13年。(黃浩謙攝)

官斥被告利用事主X的沉默犯案

李官指，本案涉及嚴重違反誠信，被告利用事主X的沉默犯案，亦未有使用安全套，屬加刑因素。法庭有責任保護兒童，以反映公眾對此罪行的厭惡，加強被告的道德罪責。

鼓起勇氣投訴遭母終止學費

李官引述事主的創傷報告指，她長期處於驚恐、抑鬱的狀態，深受情緒困擾，及患上創傷後壓力症。在本案中，事主最終鼓起勇氣，把事件告知母親，卻因此與母親變得關係疏離，更被終止學費支援，造成事主的二次傷害。

母不相信令X感心碎受進一步創傷

李官提及，事主其後從新聞上得知母親否認指控，不相信其說法，更是感到心碎，進一步造成其創傷。李官稱，本案案情嚴重，被告和事主居於同一屋簷下，且被告的作風嚴厲，完全掌控事主的生活，遂就項非禮等罪行判囚2至4年，就強姦罪則判因12年。

被告曾稱要向事主索償50萬

就被告早前承認的提到妨礙司法公正罪，李官斥被告知悉事主會出庭作供，曾向她表示要索償50萬，稱其指控不實，又指事主令其收入受損，對她作出威嚇的行為，將情緒發洩在事主身上，造成二次傷害，遂判囚2年4個月，連同上述性罪行，總刑期為13年。

X是母與第一任丈夫所生孩子

控方案情指，事主X於2000年出生，她是其母和第一任丈夫所生的孩子。她的母親於2007年在內地改嫁被告，被告自始成了X的繼父。他們一家於2011年來港定居，在新界一間寮屋居住。

假期返內地時首被非禮

控方指，事主X於2014年4至5月期間，與家人於假期時返回內地，被告在廣東省一單位內摸X的胸。2015年3月和4月，被告在他們一家所住的寮屋，分別試圖用手指插X下體，亦曾爬上X的身上，以陽具磨擦她。被告的行為變本加厲。他於2015年6至7月回港後，在寮屋強姦X。

X長大離家後才報警

至2021年8月，X與家人爭拗後搬走。X明白家庭財政上依賴被告。又因她是繼女，故一直沒有舉報。她後來把事件告知男友，男友帶X見社工後才報警。被告於2024年被捕。

案件編號：HCCC241/2025