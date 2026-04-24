繼父涉性侵繼女7年　事主母為被告作供　指女兒指控非事實感釋懷

中年漢涉7年間多番性侵繼女，案件今(24日)在高等法院續審，女事主的母親，即被告的妻子，以辯方證人身份作供。她指女兒曾平靜地稱曾跟繼父「發生關係」。事主母稱聽到這話時腦後海一片空白，她曾就此質問被告，被告反應比她還要激動，並否認指控。事主母稱有一段時間她曾為女兒的這些指控感到抑鬱，直至她看到法庭文件，見女兒描述在內地被性侵的事時，指她和被告睡地下，認為女兒指控非事實，便感到釋懷。



被告PS，共被控5罪，包括2項非禮、1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為和2項強姦罪。控罪發生於2014年4月至2021年8月間，X當時介乎13至20歲。

被告PS否認5罪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

X母稱曾遭前夫精神虐待及掌摑

事主X的母親今在屏風後以辯方證人身份作供，透露和前夫育有X和X的兄長。她仍懷著X時，因和前夫性格不合，並遭他精神虐待，兩人因此離婚，她獲得兩名子女的撫養權。X母指其前夫脾氣欠佳，曾經掌摑她，令她決定離婚。

指前夫會把電話風扇掟落地

X母和前夫離婚後，兩人曾經同住數年。惟前夫脾氣差，曾經把電話、風扇等掟向地下，她擔心影響子女成長，遂未有再和前夫同住。其後，她和被告結婚，並為被告誔下兩子。

X稱與被告發生關係時表現平靜

X母續指，X於2023年時表示，曾經跟被告「發生關係」，X母理解所指的是肉體關係。她形容，X當時表現平靜，「流咗兩滴眼淚」，X母聽罷則腦海一片空白。

被告聞言反應更激動

X母其後向被告質問，惟被告表現得較她還激動，否認X的說法。期間，X母檢查被告的手機，查看他和其他女子的訊息對話，但未見可疑的內容，被告並透露該些女子是他的工作伙伴。

看女兒描述認為指控非事實

她又指得知事件後，曾經有一段時間感到抑鬱。直至她看到法庭文件，認為X對被告的指控並非事實，便感到釋懷。她舉例指，如X指稱其中一次非禮事件在內地留宿時發生，當晚X獲安排在床上入睡，X母和被告則睡在同房的地氈，惟X母庭上強調：「我們唔會瞓地下。」

案件編號：HCCC241/2025