殯儀業漢涉性侵繼女　辯方指事主與被告多積怨　包括被投訴有體味

從事殯儀業的繼父涉三度非禮非未成年繼女，其後更涉企圖強姦案續審，事主X今（23日）接受辯方盤問。辯方指X與被告同住時，曾因管教等多件事情起衝突並積怨，包括遭被告投訴X有體味，被指未幫忙找貓等，被告並曾對X以粗言怒吼，揚言要她交出家中鎖匙及搬走。X承認有這些衝突，但否認因而生被告的氣及作出誣衊，強調是：「見到咩講咩。」案件押後至下周一（26日）續審。



被告C.C.P被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項非禮罪及1項企圖強姦罪，指他於於2021年9月至2023年8月期間的某日，在香港新界天水圍某單位，非禮及企圖強姦年齡在13至15歲之間的女童X，以及對她作出嚴重猥褻作為。

認與被告同住時多爭執

事主X接受辯方盤問時，承認與被告同住的3年間，多次因管教問題起衝突，但與母親的爭執更多，通常被告會協調雙方和解，否認因生活中的磨擦而不喜歡被告及冤枉他。

曾因玩手機遊戲而爭執

辯方續指，X愛玩手機遊戲，其母親及被告都曾要求她不要沉迷，會檢查她的手機，及要求她完成家務後才可以玩遊戲，惟X母曾以遊玩記錄，發現她半夜偷玩手機，X反駁指記錄的時間非真實，X母最後沒收了X的手機，X表示不記得。

曾遭被告投訴有體味

辯方稱，被告曾投訴X有體味，二人因此爭執。辯方質疑，X因為清潔時不認真，因而個人衛生方面不理想，導致有體味，X稱不知道。

遭被告斥未幫忙找貓

辯方指，被告有在家中養貓，X與被告曾因誤以為家中的布偶貓走失而大爭執。被告因X未有幫忙找貓，認為X不尊重生命，故以粗口怒吼，曾要求她交出鎖匙及搬走。X確認有發生過有關事件，指當時感到害怕，擔心被告會打她。辯方質疑，X因為此事而對被告生氣，因此作故事誣衊被告，X稱不同意。

被告及母均曾在X洗澡時如廁

就四次非禮事件，X表示因母親要求，她洗澡時未有鎖門，且被告和母親都曾試過在她洗澡時走進廁所如廁，故她沒有鎖門。而非禮事件後她未有告知他人，因為她知道現時的居所屬於被告的親戚，故她擔心被告不再收留她們。

辯方質疑4事件均是X無中生有

X稱，因擔心記憶混亂，事發後盡量不回憶事件。辯方質疑，四次事件均是X無中生有，X否認。辯方續指，這樣的事對任何人而言都不尋常，所以X的記憶應該會清晰，故因此X是知道她在錄影會面中的不合理說法找借口。X否認指：「我記得咩就講咩。」

案件編號：HCCC182/2025