殯儀經紀多番非禮繼女　要求共浴檢查之名舔下體　官斥變態囚7年

殯儀經紀涉要未成年繼女與他共浴，並趁繼女回房間更衣時，藉詞檢查身體多番非禮，包括指插和舔繼女的下體。繼父否認指控受審，早前被裁定非禮等3罪成立。特委法官郭棟明今（27日）在高等法院判刑時斥責被告，指他為滿足其獸慾，肆意侵犯繼女，行為令人髮指，且他三次犯案，情節一次比一次猥褻和變態，可見他是食髓知味，就三罪判被告監禁7年。



被告企圖強姦罪不成立

被告C.C.P，42歲，殯儀業經紀。被告被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項非禮罪及1項企圖強姦罪，指他於2021年9月至2023年8月期間的某日，在香港新界天水圍某單位，非禮及企圖強姦女童X，以及對她作出嚴重猥褻作為。X於案發時，介乎13至15歲。

陪審團裁定被告1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為和2項非禮罪成，而企圖強姦罪則不成立。

被告CCP因多番非禮繼女，在高等法院被判囚7年。(黃浩謙攝)

事件令X認為人與人之間為利益行事

法官判刑時引述事主X的創傷報告，指本案令她的情緒受困擾，增加其無助感，亦令她的家庭關係受到破壞。X對性有負面看法，亦認為人與人之間為利益而行事，報告認為X需心理治療。報告亦提及，X啞忍被告的侵犯，是因為擔心若講及事件，會失去安穩的生活。

X母做法傷透X的心

法官續引述報告指，X曾向母親Y投訴，但母親的處理方法令X失望。法官指不會評論X母的處理方法，但指其做法的確傷透X的心。此外，X有輕微的創傷後遺症，腦海有時會浮現案發時的畫面，她亦會出現轉瞬即逝的自殺念頭，可幸的是X未達致臨床方面的臨界點。

X母求情信未表達對女兒的關懷

法官亦指，X與X母及胞弟等為被告撰寫求情信，他們均指被告過往行為良好，而法官則指被告干犯嚴重罪行，他過往行為良好，並不構成求情因素。而X母撰寫的求情信中，未有表達對X的關懷，法官指看不到在可見的將來，X和其母親的關係會修復，直言此事令人惋惜。

官指被告預謀犯案

最後，法官指被告犯案是嚴重違反誠信，曾指插和舔X的下體。事件不但對X造成精神創傷，亦令她失去可以遮風擋雨的家庭，並且摧毀她對母親的信任和依靠。法官又指，被告是有預謀犯案，為滿足自己的獸慾，藉詞檢查X的身體，肆意侵犯，行為令人髮指。他三次犯案，情節一次比一次猥褻和變態，可見被告是食髓知味。法官最終就三罪，判被告監禁7年。

被告要求與X共浴並稱獲母親批准

案情指，事主X在2008年出生，其父母在2022年離婚，母親與被告為同居男女朋友關係，在2023年結婚。

控方審訊時播放事主X的錄影會面，她指以叔叔稱呼被告。X講及首次事件時，她在家中浴室，更換的衣物放在洗手盤旁邊，被告走進浴室要求「一齊沖」，並解釋：「媽咪叫我監住你。」X感到奇怪，因為其生父也不會要求共浴，且她與被告關係亦不算親密，不理解母親為何會准許。

指X洗得不夠乾淨幫X洗下體

X續指，被告於第二次事件同樣要求一起沐浴，惟他以X「洗得唔乾淨」為由，幫X沖洗下體，期間用手指插入其下體。X當時表示很痛，惟被告回應指：「係痛左啲，但要洗乾淨。」她洗澡後，發現本身放在洗手盤旁的衣物不見了，被告著她到房間更衣，惟被告之後入房，稱要檢查她下體是否洗得乾淨。X於是躺在床上，但感到被告用舌頭舔其下體。

趁X更衣以檢查為由非禮

就第三次事件，X指洗澡後再次發現衣服不翼而飛，被告讓她到其房間更衣。被告再次要求檢查她「洗得乾唔乾淨」，她遂趴下讓被告檢查，其後感到：「有嘢吱左喺下體。」並覺得疑為男性性器官在她的下體附近並想插入。X憶述，當時表示「好痛」，被告表示：「唔搞住。」但又再嘗試幾次。其後被告表示：「睇緊洗得乾唔乾淨。」她感到有液體碰到其下體，被告有用紙巾幫她清潔。

而陪審團就該次事件涉及的企圖強姦罪，裁定被告罪名不成立。

案件編號：HCCC182/2025