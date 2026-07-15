宏福苑聽證會｜新法團總結：成員「義務」出任　批政府部門互推塘

大埔宏福苑大火獨立委員會今起（15日）一連三日舉行第六輪共三場聽證會，聽取各方總結陳辭。宏福苑業主⽴案法團第⼗⼆屆管理委員會、即新管委會向委員會提交的書面陳辭稱，成員均以「義務」形式出任委員，並無樓宇、⼯程、消防或法律⽅⾯的專業知識。

新管委會指，宏福苑大火中，負責監督工程的顧問無履行監管責任。市建局不查資料又不查相關人士背景，不核實資料，機制未能保障招標過程的公正性。至於政府部門，態度互相推塘，若部門在事故發生前及早介入，相信可糾正安全問題。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.15重點

宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會第二任主席徐滿柑（中）、副主席麥志雄（左）。（資料圖片 / 黃偉民攝）。

宏福苑聽證會來到總結陳辭的階段。委員會已收到政府、競委會、市建局、九名宏福苑居民、新管委會、管理公司置邦、宏泰消防工程及中華發展董事梁秉基的總結陳辭。其中新管委會及宏泰消防工程的代表律師不會再作口頭陳述，委員會今（15日）將兩份書面陳辭上載至委員會網站。

法團成員皆義務 無專業知識

新管委會在書面陳辭中提到，法團成員均以「義務」形式出任委員，並無樓宇、⼯程、消防或法律⽅⾯的專業知識。因此⾯對涉及重⼤結構或消防安全的⼯程決策，往往只能依賴顧問及承建商的意⾒，難以⾃⾏判斷當中意⾒是否正確，難以就不合理的安排提出質疑。即使發現問題，法團亦只能要求承建商解釋或商討，難以強制要求承建商更改施⼯安排。

陳辭又稱，⼯程分期及安全安排往往由承建商主導，法團受合約條款所限，在⼯程進⾏期間亦難以強制作出重⼤變更。

2026年4月29日，宏福苑居民上樓收拾。（資料圖片/ 湯致遠攝）

顧問應具獨立把關責任 卻配合承建商

陳辭提到，⼯程顧問理應獨⽴把關，但宏福苑在承建商未能提供完整測試數據及阻燃證明的情況下，顧問亦未有及時要求糾正，反⽽配合承建商以「無法例要求」或「無認可證書制度」等說法，迴避具體的問題。

新管委會稱雖設有「招標妥」平台，但市建局並不會核實上載平台的資料，整體機制未能保障招標過程的公正性。（樓宇復修平台網頁）

市建局不核實資料 機制未保障招標公正性

新管委會稱，雖設有「招標妥」平台，但市建局並不會核實上載平台的資料，又不會稽查有關⼈⼠的背景、往績和互相之間的連繫，整體機制未能保障招標過程的公正性。

新管委會指，作為義務人士，本身未必具備⾜夠的⼯程及財務知識，「這是⼀般業主⽴案法團普遍⾯對的局限。」因此，在缺乏⼯程顧問充分協助的情況下，純粹依靠委員審批，未必能夠全⾯發揮財務把關。

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，獨立委員會主席陸啟康法官、委員行會員陳健波到場。（黃偉民攝）

批評政府部門互相推塘 部門可在事故前介入

新管委會稱，法團曾多次向 1823 或相關部⾨作出投訴，政府往往只以「巡查回覆未⾒有問題」等回應作結，又或部⾨之間互相推搪，直至發⽣嚴重事故才考慮介入。他們認為，政府是可以在事故發⽣前及早介入：「若政府部⾨對⾃身⼯作、積極⼀點，或嚴謹⼀點，其實是有不少介入時機，可以糾正安全問題。」

法團難監管授權票

新管委表示，授權票代表性不⾜、容易被利⽤的問題，但是業主⼤會的出席率普遍偏低，若沒有授權票機制，不少涉及重⼤開⽀的議決無法達到法定⼈數，形容授權票在實際操作上不可或缺，是法團一直感到為難的地方。

新管委稱上任後，曾積極進⾏網上直播，希望增加透明度，讓未能撥冗出席⼤會的業主，也能參與屋苑事務；亦舉辦了為數不少的解說會，讓業主更容易掌握⼤維修⼯程的事宜，惟今次事件令他們反思，對於涉及數千伙的⼤型屋苑，會否需要更多機制，協助業主溝通及了解。