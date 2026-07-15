法律系女生參與2019年暴動　官稱受朋輩影響作不智選擇　囚34月

法律系女學生被指在2019年8月31日，於港島區參與暴動，2021年受審後被裁定暴動罪脫兼得訟費。其後律政司上訴得直，案件被發還重審，女學生維持不認罪。案件（DCCC512/2020）今（15日）在區域法院判刑。法官李俊文指，暴動人士恃人多勢眾犯案，行為包括破壞、堵路，甚至投擲汽油彈，暴力程度嚴重，對公眾造成很大滋擾及威脅，被告受朋輩影響，做了不智的選擇，作出偏激行為。考慮了所有因素後，終判囚34個月。李官強調，這已經是在有關法律原則下最寬大的處理。



女被告湯嘉欣（現年27歲）被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，原審法官李俊文裁定兩罪不成立。律政司上訴後獲判暴動罪上訴得直，藏武罪則維持罪名不成立。

女被告湯嘉欣在區域法院被判囚34個月。(黃浩謙攝)

被告在英國大學法律系畢業

李官判刑時引述辯方求情指，被告在案發時約20歲，大學程度。她在內地出生，至四歲時隨母親來港，其後在英國的大學修讀法律系畢業。她表示，因為母親過往曾經就工傷成功索償，令她相信法律可保護弱勢社群，從此立志成為律師。

受朋輩影響做了不智的選擇

李官續指，被告當時受朋輩影響，不智地選擇了作出偏激的行為，事後其母抑鬱復發，父親離世，被告至今仍把事件歸咎自己。她選擇回港面對審訊，承擔責任，還押時已感化反省，並在獄中進修，準備好重投社會。其親朋戚友所撰寫的求情信亦指出，被告積極正面，甚有抱負。

官指當晚暴動規模涉逾千人

李官稱，暴動罪為嚴重罪行，法庭會因應被告的角色及參與程度量刑。本案事發僅持續半小時，但規模涉逾千人，期間示威人士破壞大公報的招牌、堵路，甚至有人投擲汽油彈，暴力程度嚴重，對公眾造成很大滋擾及威脅。

以被告身上裝備非輕微參與者

雖然被告並非主導角色，然而暴動人士恃人多勢眾犯案，量刑時不能只考慮單一人士的行為。就被告身上的裝備看見，她並非輕微參與者。即使法庭以最寬大處理，量刑起點亦不應少於四年。

求情稱被告失律師資格

就辯方律師建議量刑起點為42個月，但基於被告有良好品格、承受精神壓力、失去律師資格等原因，提出逾六成的刑期扣減。李官認為，此扣減比例對在審訊下被裁定罪成的被告而言，是不恰當及不合理的。然而考慮了上述因素，姚官認為被告可享有約三成的刑期扣減，已經是在有關法律原則下最寬大的處理，終判囚34個月。