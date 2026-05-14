吳子樂及另一男涉向示威者供應自製弓案 6.2轉區院提訊
撰文：陳曉欣
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男子吳子樂涉在2019年量產和供應自製弓予2019年前線示威者使用，吳與另一男子被控串謀煽惑他人參與暴動等罪，案件今（14日）在西九龍裁判法院再訊。控方加控吳一項串謀煽惑他人參與暴動罪，總裁判官蘇惠德應控方申請，將案件轉介至區域法院審理，二人沒有保釋申請，還押至6月2日於區院再訊。
兩名被告：吳子樂 （32歲，無業）及陳維亮 （34歲，攝影師）同被控1項串謀煽惑他人參與暴動罪，指他們在2019年10月22日至10月23日，在香港一同串謀非法煽惑他人參與暴動。
吳原另被控一項煽惑他人參與暴動罪，控方今修訂及新增控罪，改控1項煽惑他人煽惑參與暴動罪，指吳於2019年11月14日至11月15日期間，在香港非法煽惑一名身分不詳的人及李芷盈，煽惑他人參與暴動。加控的煽惑罪指吳於2019年10月19日至11月8日期間，在香港非法煽惑他人參與暴動。
案件編號：WKCC4868/2025
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