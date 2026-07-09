社工陳虹秀勸警冷靜暴動罪成提上訴　官指其話挑動情緒　拒批許可

社工陳虹秀在2019年8月31日的灣仔暴動當日，涉在現場用揚聲器呼籲警員克制，經重審被裁定暴動罪成，被判囚3年9個月。她就定罪提出上訴，案件（CACC106/2025）今（9日）在上訴庭處理其上訴許可申請。陳的代表大律師指，陳在現場支援，和她當時的社工身份相扣。陳向警員的說話，都是著警員冷靜，並非挑釁。法官彭偉昌指陳在現場向警方作出失實指控，挑動情緒，又指其上訴理據並非合理可爭辯，拒批上訴許可。



陳在重審被裁定罪成囚3年9月

上訴人為陳虹秀，被控於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。陳在第一次審訊時被裁定表證不成立，當庭釋放。律政司其後上訴得直，案件發還另一法官重審。陳在去年於重審時被裁定罪成，判囚3年9個月。社工註冊局亦註銷陳的社工註冊5年。陳原本就定罪和判刑提出上訴，她其後放棄判刑上訴。

陳虹秀在2019年8月31日在灣仔被捕。(香港社會工作者總工會facebook)

社工陳秀虹被在2020年9月第一次審訊時，被裁定暴動罪表證不成立，當庭釋放。(資料圖片)

被告陳虹秀在2025年重審中被裁定暴動罪成，囚3年9個月。（陳曉欣攝）

陳當時只是叫警員冷靜非挑釁

陳的代表大律師今陳詞指，不否認叠加效果，但指陳當時的行為都屬中性，並非指向犯罪。大律師又指，陳沒有掩飾身份，她雖然在警方推進路線停留，但現場亦有市民和記者。此外，陳向警方的說話，都是著警員冷靜，並非挑釁。

陳在現場作支援與其社工身份相扣

大律師又指，陳在現場支援，和她當時的社工身份相扣。惟法官質疑說法，反問律師在現場給予法律意見，是否和其身份相扣。

官指陳作失實指控挑動情緒

彭官聽取陳詞後作出裁決，並引述陳的上訴理據，包括陳認為證據不足以證明她和其他參與暴動的人共同行事、陳以鼓勵方式參與暴動，以及陳參與暴動的意圖。惟彭官指，這都不是合理可爭辯的理據，並指陳向作出失實指控，挑動情緒。

官指陳可再提上訴但有減時命令的風險

法官拒絕批出上訴許可，並指是次陳只是向一名法官申請上訴許可。她之後可以再申請上許許可，屆時由3名法官處理。但彭官提醒陳，若三名法官處理時，同樣拒批上訴許可，法庭或會頒「減時命令」，令陳在等候上訴期間的羈押時間，不計算進服刑時間之內。現正服刑的陳，在離開犯人欄時有向旁聽人士揮手。