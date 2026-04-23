衝擊立法會案｜王宗堯就暴動罪成及判囚6年2月提終極上訴

藝人王宗堯等多人涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被裁定暴動等罪成遭判囚。上訴庭早前駁回王的上訴，王宗堯早前向終審法院提出上訴，根據終審法院網頁顯示，案件現未有聆訊日期。



上訴人王宗堯在原審時被裁定暴動等罪成，遭判囚6年2個月。他其後就定罪和判刑提出上訴，上月遭上訴庭駁回。上訴庭在判辭指，王宗堯明知立法會大樓被佔領，仍決定穿著黑色、胸前印有「1/2,000,001 我自由故我在 I’m free, therefore I am」字樣的T恤，進入會議廳。他不單只是將充電器交給記者，更與示威者有肢體交流，包括拍示威者的膊頭。上訴庭認為王不是「無辜的路人」，在錯誤的時間在錯誤的地方出現。

藝人王宗堯因曾在現場出現，被裁定暴動罪成，被判囚6年2月。

2019年7月1日有大批示威者闖入立法會，並進行大肆破壞。(資料圖片)

2019年7月1日有大批示威者闖入立法會，並進行大肆破壞。(資料圖片)

同案另6被告早前亦被駁回上訴

同案另有6名上訴人，包括經審訊被定罪的林錦均和吳志勇，及認罪的畢慧芬、孫曉嵐、羅樂生及沈鏡樂。他們被判囚4年7個15日，至7年10個月不等。6人均提出判刑上訴，另畢慧芬爭議定罪，同遭駁回。上訴庭指，考慮本案暴動的嚴重性，原審法官法官李志豪以6年半至7年為量刑起點屬合適，判刑非明顯過重，也沒有犯錯。

衝突立法會案共有14名被告各人判刑如下

案件編號：FAMC28/2026