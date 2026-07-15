今日新聞8分鐘｜土瓜灣8漢持棍闖車房　葵涌道垃圾車推前撞3車

6個月大男嬰睿鋒急需心臟移植 合適捐贈者體重須介乎6.5至23公斤

醫管局今晚（14日）表示，一名6個月大男嬰睿鋒（Rufus）確診擴張性心肌病變，急需進行心臟移植。他現時在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。

醫管局響應病人家長的緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間，延續大愛。合適捐贈者條件包括，體重須介乎6.5至23公斤，血型不限。

機場美籍漢疑與航空公司職員爭執 涉虛報兒子行李有炸彈被捕

香港國際機場發生懷疑「炸彈嚇詐」案件，一名美國籍男子疑虛報行李藏有炸彈，被警方拘捕。

車CAM直擊｜葵涌道垃圾車「砰」聲從後直撼SUV 推前再撞3車釀5傷

昨日（14日）晚上10時半左右，葵涌道往九龍方向、荔景邨對開，發生五車「串燒」相撞意外，釀成5人受傷。網上流傳車CAM片段，可見車輛因應交通情況已經相繼停下，突然快線一輛垃圾車從後「砰」聲撞上，再推前導致前方多輛車輛相撞。

土瓜灣8漢持武器闖車房 有人高呼：X你老X 警追緝歹徒

網上流傳一段影片，長約20秒，多名身穿黑色上衣和戴口罩的男子持武器，闖入土瓜灣靠背壟道85號地下一間車房大肆破壞，其間傳出呼喝聲和「乒鈴嘭唥」聲響，兩名女途人行經車房對開行人路，不以為異，「淡定」離開。群煞「掃場」後逃離現場，當中有人高呼「X你老X」，拍片者從對面馬路拍攝，一度表示「唔知咩料」，片段便完結。

警破交通碰瓷黨 14個月撞車123次呃逾百萬賠償金 兩青年被捕

警方昨日（13日）拘捕兩名「碰瓷黨」青年，分別為21歲及19歲本地男子，兩人涉嫌在去年5月至今年7月期間，製造123宗交通意外。警方指出，兩名疑犯專挑迴旋處、窄路彎位及切線盲點下手，趁有車轉線時加速衝撞，詐騙索取超過100萬的賠償金，當中有34日為一日內撞兩次以上；最多次數更試過一日四撞。

DSE放榜｜視力餘一成 香港華仁書院鄭子絃克先天眼疾成狀元

中學文憑試DSE 2026今日（15日）放榜，今年有24位狀元創新高，包括14男和10女，當中超級狀元有11位，包括6男5女。香港華仁書院誕一名狀元鄭子絃，患有先天眼疾，目前視力不足一成，未來或有完全失明的可能。他本身是學校棋藝隊隊長，亦曾於徵文比賽獲獎，計劃入讀香港大學雙學位課程「政治學與法學」。

宏福苑聽證會7.15重點｜各方總結陳辭 消防商：有警鐘仍難逃生

大埔宏福苑大火獨立委員會今起（15日）將一連三日舉行第六輪共三場聽證會，一連三日聽取各方總結陳辭。根據程序，獨立委員會及涉事方大律師可交書面或作口述陳辭。較早前收到八個涉事方的書面陳辭，政府、競委會、市建局、9位宏福苑居民包括江祥發，12屆第二任法團管委會、管理公司置邦（ISS）、宏泰消防及中華發展工程公司梁秉基。其中新管委會只交書面陳辭，不會在聽證會作書面陳辭。

政府代表400頁陳辭、獨委會600多頁，但聽證會上不會每頁讀出，會在明日早上9點半上載至網站，會針對大火作總結、提出改善建議，就未來數日的立場、分析及建議，委員會會最終再作考慮，獨委會連同之前聽取的證供，作獨立考慮，獨委會建議在聽證會後向政府詳細交代，包括市民承受能力等，建議將交為方向性。

世界盃｜挪威盛大歡迎球隊回國 王儲率球員與球迷維京划船

在2026世界盃（FIFA World Cup 2026）取得佳績的挪威隊已順利歸國，獲得舉國上下的盛大歡迎。挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）更率領一眾職球員，與大量球迷在戶外在皇宮外再來一次「維京划船」（viking row），慶祝國家隊在美墨加世界盃踢出的精彩表現。