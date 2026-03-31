地盤禁煙｜勞工處表明不考慮設吸煙區　歡迎拍照通報違規吸煙工人

政府計劃9月前在建築工地全面禁煙，涵蓋所有新建及維修地盤，違例吸煙者將被定額罰款3,000元，地盤管理人亦須採取「所有合理步驟」確保地盤內無人吸煙等。勞工處副處長馮浩賢今日（31日）表示，勞工處人手足以應付新例，暫時不考慮在地盤內設立指定吸煙區，擔心削弱禁煙成效。處方歡迎承建商或地盤管理人員拍照記錄違規個案後通報，亦可以要求工友把香煙和打火機存放於儲物櫃並鎖上等。



政府計劃於今年9月前在建築工地實施全面禁煙，涵蓋所有新建及維修地盤，違例吸煙者將被處以定額罰款3,000元。（資料圖片）

地盤管理人可於地盤張貼告示 要求工友鎖上香煙及打火機

地盤禁煙法例擬要求地盤管理人，採取「所有合理步驟」確保地盤內無人吸煙，有業界認為「合理步驟」的界線模糊不清。馮浩賢在港台節目《千禧年代》解釋，「合理步驟」包括張貼清晰告示、於晨會提醒、安排適當巡查，以及要求工友把香煙和打火機存放於儲物櫃並鎖上等。

勞工處人員突擊巡查職安健事項時，會兼任禁煙執法工作。如果有人在存放風煤樽、天拿水等危險品的區域吸煙，可引致嚴重後果，處方不僅會定額罰款，更會以現行職安健或其他罪行條例檢控。他指現時勞工處人手足以應付地盤禁煙，並歡迎承建商或地盤管理人員拍照紀錄違規個案，通報當局協助執法。

馮浩賢表示，處方因應經修訂《工作守則》的新要求，已改革密閉空間作業的強制性安全訓練課程內容，並將「溫故知新期」縮短。

勞工處表明不考慮在地盤設立吸煙區

對於是否在地盤內設立指定吸煙區，馮浩賢表明不考慮，擔心會導致管理混淆，削弱整體執法成效，亦會衍生禁止攜帶煙包及打火機等細節上的實務困難。政府期望法例生效後，地盤範圍內應全面禁止吸煙，從源頭減低火警風險。

立法會議員林偉江在同一節目表示，支持地盤全面禁煙的方向，認為3,000元的定額罰款具阻嚇力，有助減少施工期間吸煙。然而，他指出許多工友仍有吸煙習慣，出於實際與人性考慮。有業界建議在安全且受管理的範圍內設置吸煙休息區，以便工友有固定地點吸煙，減低在工地內隨處吸煙的情況，亦避免工友需離地盤到外面吸煙而在地盤門外聚集造成公眾觀感及衞生問題。

立法會議員林偉江。（資料圖片/羅國輝攝）

林偉江建議避免「一刀切」，可考慮在地盤圍板內設置附儲物櫃的休息區，讓工友在休息時使用，並於返回崗位前將煙草及打火機鎖好。他亦建議當局在法例實施初期，除了突擊檢查，應加強宣傳教育，並與工會及業界溝通，協助減少執行阻力。