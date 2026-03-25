地盤禁煙｜僱主憂執法界線模糊　冀勞工處了解限制免濫起訴

勞工處正推動地盤全面禁煙，建議工人違法可被罰款3000元，僱主則最高可罰款40萬元，預計年中向立法會提交修例建議。香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華及建造業總工會理事長周思傑今日（25日）在電台節目中均表示，業界一致支持地盤全面禁煙，但僱主一方則有憂慮，擔心法例要求僱主盡力防止工人在地盤吸煙的界線模糊，希望勞工處可以了解僱主限制，列明方法及多作解說。



勞福局及勞工處向立法會人力事務委員會提交推行地盤全面禁煙的法例修訂建議，擬將建築地盤指定為法定禁煙區，違例者會被定額罰款3,000元。（資料圖片）

業內禁工人地盤吸煙 設小型櫃放煙

伍新華在港台節目《千禧年代》中表示，在大埔宏福苑五級火發生前，業界已因經常有火警而有所擔憂，遂透過行政措施在地盤進行禁煙工作，據他所知，有業界會將在地盤內吸煙的工人或管工等趕出地盤，亦會在地盤門口設置小型櫃，讓工友進入地盤前放下香煙、火機等。其他措施包括通告、宣傳告示等。

他又指，會有人員巡視地盤，但不是針對工友吸煙，而是以安全角度巡查，會檢查工友有否使用安全帽、安全帶等，並會警告違規人士。伍新華續說，現時地盤主要採取巡查及警告，會否有寬限則視乎執行者，但地盤不會將違規工友的名字公開或通報同業。

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華。（資料圖片/羅君豪攝）

僱主憂「濫起訴」 難防工人「匿埋食煙」

對於勞工處建議修例，伍新華指業界一致支持，但吸煙屬個人行為，如令身邊人被起訴則有憂慮。他指僱主一定會盡力去防止，但即使僱主盡力協助執行法例，但責任及措施「做到邊」則欠具體。

他認為「法例寫得比較寬」，現時8個業界組織已約好一同商議守則，然後再向勞工處建議。勞工處修例草案中，建議承建商須採取所有合理步驟，確保無人於地盤內吸用或攜帶燃著的吸煙產品，伍新華指業界有疑慮「點為之管到呢」，因地盤範圍大，如工人「匿埋食煙」很難避免，希望勞工處了解僱主限制，避免有「濫起訴」的情況。

大埔宏福苑五級火後，勞福局擬推行地盤全面禁煙。（資料圖片）

他指工友在地盤內吸煙可能一天有2、3個，「40萬一張告票，我哋就真係好大件事」，而法例只寫「盡量」、「盡力」等，很難量化，認為法例科學化一點會更清晰，希望勞工處可說明方法讓業界遵從。

周思傑在同一節目中亦指業界一致支持地盤全面禁煙，而且在有3000元罰款的前提下，相信執法會更容易。他指不能代表僱主，但亦知道僱主有憂慮，擔心執法界線不清。他補充說現時各地盤會有「家規」，亦設有吸煙區，但「可能有唔聽話嘅工友」在非吸煙區吸煙。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片/羅日昇攝）

業界反對將違法工人列「黑名單」 做法極端

而在宏福苑大火後，基本上絕大部份地盤都不准工友帶煙具進入地盤，工友亦已有改善；安全主任有不定期巡查。不過他認為工人都只是普通市民，而且香港食煙情況普遍，不排除有人「匿埋食」，他認為地盤可以加強巡查，利用科技協助及多做宣傳。

周思傑又指，法例可更人性化，如宣傳、勸勉都無效，「嚟緊就定額罰款」。他認為要循序漸進，亦不支持有黑名單，即將違法工人列入黑名單，使他們無法在行業內生存，這個做法會比較極端。

他最後指，商會有邀請工人組織參與討論禁煙守則等，大家對守則罰則的執行都抱有憂慮，「嗰條線喺邊度呢」，希望勞工處要多做解說。