今年上半年2671萬旅客人次訪港　按年升13%　內地客佔近八成升16%

旅發局今日（16日）公布今年上半年訪港旅客數字，共錄得約2,671萬人次，按年增長13%。其中，內地旅客錄得2,056萬人次，非內地旅客則有616萬人次。旅發局展望下半年將推出更多大型國際會議與全新環球宣傳，進一步吸引高增值過夜旅客。



旅發局今日（16日）公布2026年上半年訪港旅客數字，共錄得約2,671萬人次，按年增長13%。（資料圖片／夏家朗攝）

旅發局最新數據，上月份訪港旅客為372萬人次，較去年同期上升7%。總計今年頭6個月，共錄得約2,671萬訪港旅客人次，按年增加13%。當中，內地旅客佔2,056萬人次，按年顯著增長16%。非內地旅客則錄得616萬人次，按年上升5%。

非內地長途客升19%

按長短途市場劃分，頭半年短途旅客數字按年同期跌2%，有近321萬人次，長途客則有198.5萬，按年升19％。

法國、加拿大及澳洲等地訪港客升至少兩成

旅發局指，非內地客源市場中，上半年長途市場整體表現維持穩定，其中來自法國、加拿大及澳洲等地的訪港旅客量，均按年錄得兩成或以上的升幅。然而，短途市場表現則有所受壓，主要受到燃油成本上升導致部分航空公司削減運力，以及部分國家貨幣兌港元貶值影響，減低了旅客來港意欲。

展望下半年 旅發局：國際會議及展覽預期可吸納更多高增值過夜旅客

會展旅遊方面，旅發局指，本港今年上半年表現亮眼，共舉行了超過100個大型會展活動。受惠於各類大型活動，今年1至5月份的訪港過夜會展旅客，較去年同期上升12%。展望2026年下半年，旅發局指本港將迎來更多高質素的國際會議及展覽，預期可吸納更多高增值過夜旅客及其親屬訪港，帶動本地旅遊消費。