旅發局推「只在香港」新宣傳標語　16種色彩展現多元文化及活力

立法會經濟發展事務委員會今日（10日）舉行會議，討論旅遊發展局2026-2027年度工作計劃。旅發局總幹事劉鎮漢公布，旅發局今年將推出新主題宣傳活動，以「只在香港」口號配合「亞洲國際都會」作海內外宣傳。劉鎮漢形容，新概念源自香港的霓虹燈，會配搭16種顏色及真實的香港照片。



旅遊發展局總幹事劉鎮漢。（直播截圖）

旅發局在2023年2月推出以「你好，香港」（Hello，Hong Kong）為主題的全球推廣活動。總幹事劉鎮漢今日正式公布，為展現香港獨一無二的旅遊體驗，深化宣傳香港旅遊吸引力，將推出以「只在香港」（Only In Hong Kong）全新宣傳推廣活動。

劉鎮漢指出，旅發局的策略分為三方面，包括多元、獨特及卓越，新宣傳標語以亞洲國際都會為香港定位，以感受為核心，描繪出在香港才能找到的獨特體驗。

全新的標誌靈感源自傳統印章以及我們的霓虹管，配合亮麗有力的字體，融合了香港多元的文化，以及城市活力，配搭不同顏色、影像和語調，展現只有在香港獨一無二的時刻。 旅遊發展局總幹事劉鎮漢

旅發局推出以「只在香港」（Only in Hong Kong）為主題的新宣傳活動。

旅發局指出，去年訪港旅客約4,990萬人次，按年增加一成二，今年面對中東戰爭、油價上升等地緣與經濟挑戰，預料歐美等長途市場旅客增長將受限制。文化體育及旅遊局局長羅淑佩則表示，今年首3個月錄得1,431萬訪港旅客，按年上升17%，情況令人鼓舞。

中東局勢動盪 羅淑佩：暫不會拉隊到當地宣傳

旅發局在工作計劃中列出多項指標，有議員關注為何部分指標與去年相若，例如過夜旅客平均留港日數維持在3.1晚，過夜旅客人均消費則由去年的5,503元微升0.5%至5,530元。

文體旅局局長羅淑佩。（直播截圖）

羅淑佩表示，一直希望吸引更多過夜旅客來港，但目前整個世界經濟都有陰霾。她強調自己「比較樂觀」，不會去想旅遊指標減少，至少要做到過往的成績，當世界局勢好轉，更希望可以做得更多。她同時指到，目前中東形勢需要小心應對，暫時不會拉隊到中東宣傳。

Art Basel吸引高端旅客 可以「世一」機場、餐廳等串連

羅淑佩又指出，政府與達成與巴塞爾藝術展（Art Basel）達成了未來五年的合作協議，每年3月肯定可以吸引一批高端旅客來香港，而且不只逗留一天，可以與香港「世一」的機場、餐廳和賽馬等串連作旅遊推廣。她又透露，會考慮與諸如Liv Golf等活動進行中長遠的合作。