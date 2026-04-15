旅發局首季錄1431萬旅客訪港按年升17%　逾七成為內地客按年升20%

旅發局今日（15日）公布，今年首季錄得1,431萬旅客訪港，按年增17%；當中內地客佔1,108萬人，按年升20%，主要受惠於過去數月本港連串大型盛事上演，連同針對中國內地新春長假一系列節慶宣傳推廣的疊加效應。旅發局指，香港今年首季航空運力平穩增長，同時迎來多艘國際郵輪，令季內長途市場旅客量按年增幅達19%、有99萬人次。



根據旅發局公布的數據，今年首季非中國內地旅客升幅為8%，當中最高的為新市場旅客，達25%升幅。至於單計今年3月的數據，整體訪港旅客達435萬，較去年同期升14%；中國內地旅客升幅則有16%，達319萬人；非中國內地旅客升幅達9%，共117萬人。

旅發局預料，未來數月中東情況或會令旅遊巿場出現波動，會密切留意最新發展，靈活調撥資源以發揮最大推廣效益。