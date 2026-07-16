全港首間動力電池處理設施開幕　轉化可再造原材料供應內地市場

撰文：呂婉盈
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香港首間動力電池處理設施於上月正式投入營運，今日（16日）於環保園舉行開幕典禮。設施主要處置電動車電池，轉化為可循環再造的電池原材料。特首李家超於影片中致辭時指，設施是「有為政府」及「高效市場」結合的成果，可以與內地合作推動循環經濟的發展。

本港首間動力電池處理設施今年6月投入營運，今日開幕。（呂婉盈攝）
本港首間動力電池處理設施今年6月投入營運，今日開幕。（呂婉盈攝）

回收報廢電動車電池　循環再造原材料

香港首間動力電池處理設施坐落屯門環保園，採用德國專利技術，對電動車電池作環保處置。設施可收集性能不足或報廢的電動車電池，從中提取金屬，並在檢測後放電及拆解，再循環再造成新電池，供車輛或其他設備使用。

該設施於2024年開始建設，今年6月正式投入營運，佔地約9420平方米。

本港首間動力電池處理設施今年6月投入營運，今日開幕。（呂婉盈攝）
本港首間動力電池處理設施今年6月投入營運，今日開幕。（呂婉盈攝）

晉景新能控股有限公司表示，預計電動車電池數量從今年的1300半噸，上升至2030年的6700噸，設施能夠實行材料供應自主和妥善處理退役電池，推動綠色轉型及可持續發展，並為未來推行生產者責任計劃及建設「無廢灣區」建立實踐基礎，香港電動車將從「消費端」轉型為「循環端」。

特首李家超以影片形式為活動致辭。（呂婉盈攝）

李家超：十五五加快綠色轉型　再生材料供應內地市場

特首李家超以影片形式為活動致辭，他表示，國家「十五五」規劃指出要加快經濟社會發展，並全面「綠色轉型」，故需要對接國家「雙碳」目標，推動可持續發展。李家超續稱，電池處理設施能實現永續循環，本地再生材料會供應至內地及海外市場，能夠成為區域供應鏈的一環，是「有為政府」與「高效市場」結合的成果。

環境局局長謝展寰出席活動，見證開幕儀式。（呂婉盈攝）

謝展寰：電動車數量5年增6倍　處理退役電池為重要課題

環境及生態局局長謝展寰表示，在不足5年時間，香港電動車數量增長6倍，總數超過17萬，每10架私家車當中有7架為電動車。他指，隨著電動車近年快速增長，如何處理退役電動車電池是當前的關鍵課題，而電池處理設施每年可以處理約約10,000公噸的退役電池，相當於20,000至30,000組電動車動力電池，能夠推動本地循環經濟的發展。

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