宏福苑聽證會｜政府七方面改系統性弱點　改革ICU取消預約巡查制

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，周四（16日）舉行第六輪第二場。 政府代表大律師總結陳辭，無提政府在大火中的責任，僅多次稱大火顯示政府監管機制存系統性弱點。政府一方指，已推行七方面全面改善措施，當中包括落實棚網抽查制度、改革房屋署獨立審查組（ICU），取消預約巡查制度，令承建商不會有空間魚目混珠。

另外，申請關閉消防裝置由通報改為審批制，超過60日上限會發出火警危險通知書。



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.16重點

政府推行改革措施 消防裝置 ・SDN由通報變審批，嚴格60日上限，2026年7月1日轉用電子提交。 ・將物管公司納規管範圍。 ・註冊消防承辦商由永久改為續期制。 改革ICU ・每四個月ICU巡查一次工地。 ・ICU可提供的工地巡查及紀錄有限，委員會曾提供有限記錄；已內部制定強化內部記錄。 ・預約巡查不符製造魚目混珠空間，已改為不預約。 工地安全 ・全面地盤禁煙。 ・勞工處人員即使不目擊工人吸煙，亦可檢控。 ・修訂工作守則，為踢腳板等物料製定要求。 科技 ・消防開發電路系統，將資訊通報接入便攜裝置。 ・採用地區性緊急警示系統。 圍標 ・市建局正開發加強版招標妥。 ・競委會：2022年至今調查多屋苑；2026年3月有向競審處提出涉圍標案。 ・廉署：三年接239宗樓宇維修投訴，220宗、即92%有正式調查，137人被捕。有預警風險，早期介入。 民政 ・提高投票門檻。 ・完善委任代表文書搜權書（Proxy）。 ・完善利益申報 ，顧問一定要披露利益，否則為刑事 。 ・延期、取消業主大會，賦權畀民青局局長可指示開會，避免延誤。

2026年7月16日，宏福苑獨立委員會聽證會，第六輪第二場，代表政府律師團隊。（黃學潤攝）

政府向獨立委員會提交的書面總結指，現行制度存在的五個系統性弱點：

(1) 制度設計依賴專業人士的操守和能力，面對蓄意合謀或完全怠忽職守，不足以揭示違法行為及濫用



(2) 以統計抽樣為基礎的審核機制不足以偵測蓄意和有組織的隱瞞、 有關違法行為及濫用



(3) 程序指引及工作守則存在改善空間



(4) 屋宇署與 ICU 之間溝通機制存在弱點



(5) 科技應用存在滯後



2026年7月16日，宏福苑獨立委員會聽證會，第六輪第二場，代表政府的資深大律師孫靖乾。（黃學潤攝）

政府代表大律師孫靖乾指，政府已推行全面改善措施。

1）消防裝置

申請關閉消防裝置（SDN）會由通報改為審批制，並轉用電子SDN處理時間差。超過60日上限，消防會發出火警危險通知書。消防會將物管公司納入規管範圍，亦提高違反消防裝置相關條文的罰則。

註冊消防承辦商會由永久改為續期制。就居民建議，規定屋苑只委任一間消防裝置承辦商，以免溝通失誤，政府認為SDN的審批機制改革，應可以有效減低多間承辦商溝通問題，未必須要一刀切作出限制。

2026年7月16日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第二場。（黃寶瑩攝）

2）建築物料

政府已落實棚網抽查制度，規定測試報告、隨機實地抽查等，為所有查報告證書提供流程準則，並於2026年3月禁止在外牆用可燃物料。

3）強驗樓及小型工程

政府提出了一系列措施，改革房屋署獨立審查組（ICU）。ICU需每4個月到工地巡查，對翻新工程作風險評估。由於ICU向獨立委員會提供的巡查紀錄有限，無法幫助理解實際情況，如檢查了甚麼證書。政府已向ICU制定要求，務求有書面紀錄。

針對宏福苑大火，ICU被揭向承建商預約巡查的問題，政府指ICU做法與屋宇署有出入，不符合條款要求，亦製造空間讓承建商魚目混珠，故現時已取消預約巡查，堵塞漏洞。

4) 專業人士規管

政府監管機制依賴專業人士，以後會專業人士檢視在《建築物規例》下及其他紀律處分，賦權屋宇署如發現有人違反競爭規例，可直接除牌。

2026年2月，宏福苑大火災後情況。（資料圖片 / 夏家朗攝）

5) 跨部門溝通

ICU及屋宇署以季度會議取代年度會議，加強溝通，與消防處亦會建立溝通機制，與處長級官員協調，確保投訴不會因部門分工而未獲適當跟進。

6) 工地安全

全面禁止建築地盤吸煙、以及修訂工作守則為踢腳板訂定物料要求。

7) 科技應用

主要措施包括第四代調配系統（100 條線路、 自動同步傳送資訊）、新消防員定位系統、以及電子入場控制板。

回應外界對救援行動質疑

孫靖乾亦總結了消防救援行動，循八方面回應聽證會期間備受關注議題。他指，消防在火災當日的救援人手分配上，已盡力做最適合選擇，消防亦已提升消防員定位硬件，保障人員安全。宏福苑大火規模前所未有，消防缺乏相關火勢升級經驗，未來會再檢討。

政府承認緊急求助熱線，不適合用傳真不適合處理大規模事故，將會檢討；緊急警示系統亦已更改為設置，可作地區性使用。