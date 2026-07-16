宏福苑聽證會｜居民斥政府卸責：設計條例卻不查文件　僅說被騙

大埔宏福苑大火獨立委員會周四（16日）舉行倒數第二場聽證會，政府代表、資深大律師孫靖乾總結時稱，無提到政府部門要負責，稱政府非首要責任一方，主要責任是專業人士和私營機構的欺瞞敷衍，「無法相信承建商會不斷欺騙政府部門」。政府承認系統有弱點，但認為監管上的弱點不等於導致大火。

多名宏福苑居民感失望及憤怒，批評政府作為設計制度的部門卻無承擔責任，單單依賴承建商、顧問的誠信，不查核文件，做法「得過且過」。有曾在聽證會作供的居民怒斥，「你拎緊咁多人工、負責香港人嘅生命財產安全，你好意思同我講啲咁嘅嘢？」



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑聽證會7.16重點

曾在聽證會作供、宏盛閣居民梁浩軒批評政府作為設計制度的部門，卻無承擔責任，直言「拎咁多人工好意思講咁嘅嘢？」。（任葆穎攝）

政府冒牌水被騙完 又繼續依賴承建商誠信

曾在聽證會作供、宏盛閣居民梁浩軒會後形容，政府的總結甚為可笑、不能接受。他說，不否認承辦商承擔主要責任，但政府亦有監管角色，不能單以一句「（承建商）呃咗我哋」就當無事發生。

他舉例政府去年捲入冒牌水風波，「無幾耐之前先被人呃完，我唔係話唔應該相信人、定呢個世界充滿罪惡，但防人之心不可無」，不能單單依賴承辦商的誠信。他又批評，政府處理宏福苑事件中，收完文件卻沒查核，無履行監管責任，事後反而歸因制度問題，「你拎緊咁多人工、負責香港人嘅生命財產安全，你好意思同我講啲咁嘅嘢？」

他認為各政府部門的錯失環環相扣，只要每名政府人員願意花時間做多一步，「成件事會爭好遠」，又強調「一個3.3億大維修，牽涉咁多利益，淨係得個信字係唔足夠。」被問對政府改革措施是否有信心，梁相信政府會改善，但難有高期望，又稱未能定奪新措施的成效。

「制度都係人定，你哋用各種輕鬆方法規管。你就輕鬆，出咗事就話制度係咁、都係佢哋嘅錯。」 聽證會作供居民梁浩軒

為何居民想追究責任？梁浩軒說，宏福苑大火是因為部份人的失職、欺暪及心術不正而造成，令他和其他居民失去了了一個住了以十年計的地方：「呢到唔單止我，係講緊四千幾個人、千幾戶嘅家庭，講返一句『對唔住』，係最基本對自己做錯嘅事承擔返自己嘅責任。」

宏盛閣5樓居民廖先生批評政府的態度是「一啲都唔攬上身」，大火發生後只推卸責任，「有一啲錯誤都唔道歉，點樣同居民交代？」（陳莘屏攝）

政府設計條例卻不把關 只說被騙

宏盛閣5樓居民廖先生批評政府的態度是「一啲都唔攬上身」，大火發生後只推卸責任，「有一啲錯誤都唔道歉，點樣同居民交代？」廖先生說，本身都預料政府態度如此，不期望他們會認錯，但對總結陳詞仍感失望。

「條例係佢哋定嘅，咁係咪都有責任去監察返所有承辦商、所有公司？」廖先生指出，政府要制定監管規例，對於政府一方聲稱受騙，無法相信承建商會不斷欺騙政府部門，他斥說法荒謬：「承辦商要欺騙，一定唔會畀你捉到，你做返自己嘢，作為條例設計者、把關人，做返把關，睇得緊啲（就可避免被騙）。」廖先生說，欺騙的行為有錯，但質疑政府「咁多部門咁多人，係咪真係做唔到抽查？」

聽證會開始以來，政府各部門被質疑無核查機制，勞工處及房屋局獨立審查組（ICU）都無發現棚網證書造假，消防處收到「消防裝置關閉通知書」無跟進無人看；政府一方稱「規管者要依賴受規管者提供資料」，因這是監管機制的「基本邏輯」。廖先生指政府說法不合理，因資料交了出來，政府要查都會查到：「好似交功課咁，你本身都有答案，對返答案好難咩？交咗咩資料咪對囉，咁都做唔到，要得過且過，咁日後仲信唔信你哋好？」

盛閣居民何女士亦同意，承建商有直接責任，但質疑政府的總結予人感覺「我無責任，全部責任都係鴻毅個啲」。（任葆穎攝）

政府踢皮球 若認真處理投訴或能避災

另一宏盛閣居民何女士亦同意，承建商有直接責任，但質疑政府的總結予人感覺「我無責任，全部責任都係鴻毅個啲」，又稱若部門有認真處理居民投訴，或能避免事件發生。她指，多輪聽證會可見各部門「將個波踢嚟踢去」、推卸責任，批評做法可笑。

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