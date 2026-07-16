最後一個簡約公屋批出營運合約　馬鞍山恆光街項目料第四季入伙

房屋局周四（16日）將最後一個簡約公屋項目的營運及管理服務合約，批予中國海外物業服務有限公司—— 東華三院聯營，中標價約為8,994萬元。該項目位於馬鞍山恆光街，將提供約860個單位，預計今年第四季入伙。



2026年7月16日，房屋局批出馬鞍山恆光街簡約公屋項目的營運及管理服務合約。圖為房屋局局長何永賢（左三）及房屋局副局長戴尚誠（右二），與中標機構中國海外物業服務有限公司——東華三院聯營代表合照。（政府新聞處圖片）

提供約860個單位 鄰近港鐵站

房屋局指出，該項目鄰近港鐵馬鞍山站，並有多條巴士及專線小巴服務往返各區。此外，項目內設有便利店及自助洗衣店，配合附近的商場及康體設施，為居民提供日常生活配套及所需設施。在該部門指示和監督下，營運機構未來數月將做好前期準備，確保處理住戶申請及入住安排順暢，並在入伙後隨即提供各項服務和配套設施

局方又指在其指示和監督下，營運機構將於未來數月全力做好前期準備工作，以確保順暢處理住戶申請及安排入住事宜，並在入伙後隨即提供各項服務和配套設施。

2026年7月16日，房屋局批出馬鞍山恆光街簡約公屋項目的營運及管理服務合約。圖為房屋局局長何永賢出席。（何永賢Facebook圖片）

共建約30,000個簡約公屋目標 料2026至27年度完成

房屋局局長何永賢表示，自2024年7月為首個簡約公屋委任營運機構，至今委任最後一個，標誌着行政長官提出興建約30,000個簡約公屋單位的社會工程，正邁向完成階段。房屋局至今已批出12份項目營運及管理服務合約，有7間社福機構、6間物業管理公司參與，共聘請物管人員、社工、清潔工、保安員等逾450人，為超過23,000名居民提供服務。

她又稱，自2023年底第一個地盤開始動工，13個簡約公屋項目一直按原訂時間表推進，當中有8個已按時落成，合共提供約19,130個單位。至今年7月中，超過10,000個單位已入伙。

隨著上周最後一組第33,780個「組裝合成」組件完成吊裝，所有新建項目的組件已經全部組裝完成，提供約29400個由「組裝合成」組件建成的單位。根據目前工程進度，預計在2026至27年度內，會完成興建約30,000個單位的目標。

2026年7月16日，房屋局批出馬鞍山恆光街簡約公屋項目的營運及管理服務合約。圖為房屋局局長何永賢、房屋局副局長戴尚誠出席儀式。（何永賢Facebook圖片）

何永賢指出，「簡約公屋」申請反應踴躍，截至今年7月中共收到約42,000份申請，。她呼籲，有迫切住屋需要的合資格市民，可把握機會盡快申請，早日改善生活環境。 供各項服務和配套設施。