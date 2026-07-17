HYROX香港站明年1月上旬舉行　設個人、雙人及混合四人賽事

近年成為健身界盛事的HYROX室內體能耐力賽事，香港站賽事將於明年1月7日至10日再在亞洲國際博覽館舉行，將設個人公開組/個人精英組、混合雙人公開組/雙人精英組及混合四人接力組賽事。HYROX 亞太區總經理尹俊堯表示，將致力進一步提升HYROX香港站的規模及影響力。



「HYROX香港賽2026」規模創歷屆之最，並打破亞洲區參賽人數紀錄，本屆賽事吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（大會圖片）

HYROX香港周四（16日）公布，AIA友邦香港將成為HYROX香港站2027的官方冠名合作夥伴。友邦香港希望透過與 HYROX香港的合作，創造更多機會鼓勵大眾持續運動、挑戰自我，並探索適合自己的健康生活。

「HYROX香港賽2026」規模創歷屆之最，並打破亞洲區參賽人數紀錄，本屆賽事吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（大會圖片）

友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏表示，期待與HYROX攜手讓更多人親身體驗世界級運動盛事，進一步推動健康生活文化，鼓勵更多人踏出第一步，投入動感生活，共同建設更健康、更緊密連繫及更具韌性的社區。

HYROX亞太區總經理尹俊堯表示，自2022年首次登陸香港以來，香港在HYROX 亞太區賽程中舉足輕重，在今年賽事，經吸引近20,000名參加者到場競賽。他表示將致力進一步提升HYROX香港站2027的規模及影響力，相信今次為明年一月的賽事物色合適的冠名合作夥伴，將帶來更大的助力。

「HYROX香港賽2026」規模創歷屆之最，並打破亞洲區參賽人數紀錄，本屆賽事吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（大會圖片）

HYROX是一項國際健身競賽，以標準化賽事模式結合跑步與功能訓練，讓不同背景及體能水平的人士，包括傷健運動員，均可參與其中，讓參賽者能以全球統一標準衡量個人表現，並朝着自身目標邁進。