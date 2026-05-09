HYROX｜中年夫婦受兒子啟發首參賽鍛鍊5個月　冀鼓勵年輕人做運動

「信諾環球HYROX香港賽」周五（8日）起，一連三日在亞洲國際博覽館舉行，預計有逾19,500名參賽者參加，較去年增加一倍。今午（9日）所見，健兒們汗流浹背，為完成比賽出盡渾身解數，觀賽的人士亦叫得落力，期望為參賽的友人打打氣。



有中年夫妻受曾参賽的兒子啟發而参賽，提早5個月鍛鍊體能，冀鼓勵年輕人持續運動。另有七旬爸爸前來為兒子打氣，期望能參與明年的比賽，會由膳食做起增肌。



比賽以一公里跑步開始，然後進行一個功能性動作，重複八次。(董素琛攝)

比賽以一公里跑步開始，然後進行一個功能性動作，重複八次。(董素琛攝)

比賽以一公里跑步開始，然後進行一個功能性動作，重複八次。(董素琛攝)

比賽以一公里跑步開始，然後進行一個功能性動作，重複八次。(董素琛攝)

比賽以一公里跑步開始，然後進行一個功能性動作，重複8次。賽事要求參加者進行波比跳等的高強度動作，有人在中段停下休息回氣，但未幾便繼續比賽，未有放棄。到達終點時，有來自親朋好友的歡呼聲，參賽者臉帶笑容，彷彿贏得最美風景。

招先生(右)及妻子黃小姐(左)，受兒子啟發參加比賽。(董素琛攝)

53歲的招先生及妻子黃小姐表示，受兒子啟發參加比賽，兒子更為他們擔任今次比賽的教練。兩夫婦對首次參賽的成績表示滿意，於1.5小時內完成比賽，期望明年繼續參賽。他們說，提早5個月為比賽訓練，每週5天都會進行跑步等運動，每次最少兩小時。他們續指，希望透過參賽鼓勵年輕人持續運動，「因為之前停過一排，發覺機能衰退得快」。

比賽以一公里跑步開始，然後進行一個功能性動作，重複八次。(董素琛攝)

比賽以一公里跑步開始，然後進行一個功能性動作，重複八次。(董素琛攝)

比賽以一公里跑步開始，然後進行一個功能性動作，重複八次。(董素琛攝)

居港10年的Johnny與妻子Laryssa首次以「夫妻檔」形式參賽，完成時間較去年快5分鐘，打算來年再繼續參賽，「so we get quicker every time and we have fun」。Johnny在言談間不斷讚賞妻子， 十分恩愛。他們說，自去年比賽結束後，已開始為今年的比賽訓練，會到健身室運動，認為比賽最難的部份在於跑步。

梁先生高舉兒子愛貓的照片，為其打氣。(董素琛攝)

比賽場內各健兒揮灑汗水，場外亦有眾多觀眾舉牌支持，包括年屆七旬的梁先生，他指兒子與兒子的女友今日來參賽，所以他與家人一同來撐場，他高舉兒子愛貓的照片，為其打氣。

他說，原本期望參加今年的比賽，但擔心年齡會帶來限制，當得悉有參加者年約六旬，他便笑說打算明年來參賽。至於如何準備比賽，他說平日會游泳及健身，會由膳食入手增肌，並會減少吃油炸食品。

信諾環球HYROX香港賽周五（8日）起，一連三日在亞洲國際博覽館舉行，預計有逾19,500名參賽者參加。(董素琛攝)