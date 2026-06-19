健身大賽HYROX世錦賽2027首次香港舉行　排名前0.5%頂尖選手參加

全球領先健身競賽HYROX今日（19日）宣布，2027賽季PUMA HYROX世界錦標賽將於2027年6月10日至13日在香港亞洲國際博覽館舉行，為首次落戶香港及亞太區。在數以百萬計的參賽者之中，只有排名前0.5%的頂尖選手能夠取得世界錦標賽的參賽資格，明年到香港競逐世界冠軍頭銜。



「信諾環球HYROX香港賽2026」一連三天在亞洲國際博覽館舉行，文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌今日（10日）親臨現場，為「男子個人精英組」鳴炮開賽。（HYROX圖片）

「信諾環球HYROX香港賽2026」規模創歷屆之最，並打破亞洲區參賽人數紀錄，本屆賽事吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

大會表示，HYROX世界錦標賽落戶香港別具意義，因為2022年亞太區的首場HYROX賽事就選址於此。在近四年間，本地市場迅速發展，相較於首屆賽事不足1,000名參賽者，今年5月舉行的第六屆香港站賽事，吸引了超過20,000名參賽者同場較量。賽事規模的逐年擴大不單足證香港站已成為具國際影響力的健身競賽盛事，更充分展現了香港具備主辦國際大型體育盛事的實力。

「信諾環球HYROX香港賽2026」規模創歷屆之最，並打破亞洲區參賽人數紀錄，本屆賽事吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

HYROX也正逐步改變大眾參與健身競賽的方式，吸引逾來逾多人投入健身競賽運動。2025/26賽季已於全球95個城市舉行，吸引超過150萬人參與，創下歷來新高；新賽季參賽人數更預計突破200萬人。在數以百萬計的參賽者之中，只有排名前0.5%的頂尖選手能夠取得世界錦標賽的參賽資格，前往香港競逐世界冠軍頭銜。

「信諾環球HYROX香港賽2026」規模創歷屆之最，並打破亞洲區參賽人數紀錄，本屆賽事吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

大會指，作為HYROX賽季的年度焦點盛事，PUMA HYROX世界錦標賽落戶香港預計將為城市帶來顯著經濟效益。為期數天的賽事不僅雲集世界頂尖運動員，亦吸引大量分齡組別選手參與。相比傳統大型體育盛事，HYROX世界錦標賽毋須大規模基建投入，同時能為主辦城市帶來可觀效益，為城市舉辦國際體育盛事提供更多選擇。

今年即將於斯德哥爾摩舉行的2026年PUMA HYROX世界錦標賽預計將吸引全球超過100萬名觀眾關注。隨着HYROX持續快速發展，香港亦有望於2027年迎來來自世界各地的運動員、支持者及健身愛好者，共同參與這項首次於亞洲舉行的世界錦標賽。

「信諾環球HYROX香港賽2026」規模創歷屆之最，並打破亞洲區參賽人數紀錄，本屆賽事吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

「信諾環球HYROX香港賽2026」規模創歷屆之最，並打破亞洲區參賽人數紀錄，本屆賽事吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（信諾環球提供）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，歡迎HYROX決定將其2027年世界錦標賽移師香港舉行。她指這個選擇不僅展示香港舉辦大型體育賽事的能力，更突顯我們作為首選旅遊目的地的吸引力，作為一項新興且極具人氣的運動，HYROX 及其世界錦標賽將進一步提升香港的體育氛圍，並有助培養充滿活力的體育文化。

今年賽事首度引入HYROX House，將運動競技延伸為充滿香港特色的「嘉年華」。（HYROX圖片）

旅遊發展局主席林建岳表示，非常高興香港將於2027年舉辦PUMA HYROX世界錦標賽，他指這項頂級賽事不僅為香港的盛事年表，注入另一項世界級大型體育活動，更彰顯香港作為亞洲盛事之都的地位，「我們熱切期待來自世界各地的頂尖運動員及HYROX愛好者蒞臨香港，多留幾天，盡情探索，親身體驗我們這個充滿活力和多元魅力的城市。」

今年賽事首度引入HYROX House，將運動競技延伸為充滿香港特色的「嘉年華」。（HYROX圖片）

今年賽事首度引入HYROX House，將運動競技延伸為充滿香港特色的「嘉年華」。（HYROX圖片）

HYROX聯合創辦人兼行政總裁Christian Toetzke表示，PUMA HYROX世界錦標賽是每個賽季最重要的時刻，來自世界各地的HYROX社群將齊聚一堂，共同見證頂尖運動員的卓越表現，以及混合健身競賽所展現的獨特魅力。她指2027賽季世界錦標賽落戶香港，是HYROX發展歷程中的重要里程碑，「這不僅反映HYROX於亞太區的迅速發展，亦展現我們致力將世界級混合健身競賽帶到更多國際城市的決心。」

PUMA Train Marketing BU副總裁Marwin Hoffman表示，十分榮幸多年來一直與HYROX攜手成長。「我們期待透過2027年世界錦標賽及其後的賽事，支持HYROX的進一步發展。」

今年賽事首度引入HYROX House，將運動競技延伸為充滿香港特色的「嘉年華」。（HYROX圖片）