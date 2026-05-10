HYROX香港健身賽2萬人參加　破亞洲區參賽紀錄　三成特意海外來港

全球增長最快的室內健身賽事HYROX，香港賽2026於5月8日至10日一連三天在亞洲國際博覽館舉行，主辦當局今日（10日）公布，今屆規模不僅創下歷屆之最，更打破亞洲區參賽人數紀錄，有來自60個國家及地區共約2萬名參賽者，參與人數較上屆翻倍，其中約三成參賽者特意從海外來港。



「信諾環球HYROX香港賽2026」吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

「信諾環球HYROX香港賽2026」吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

「信諾環球HYROX香港賽2026」吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

今屆參加人數較去屆多一倍 體育專員蔡健斌為男子組賽鳴炮開賽

「信諾環球HYROX香港賽2026」主辦機構今日公布，今屆吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆大幅翻倍，其中約有三成參賽者特意從海外來港。文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌親臨現場，為「男子個人精英組」鳴炮開賽。

「信諾環球HYROX香港賽2026」吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈（左）、HYROX亞太區總經理Gary Wan（中）和文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌到場為參賽者加油。（信諾環球提供）

韓國男參加者「男子雙人精英組」創佳績 多位日本運動員交流健身

一連三日的賽程吸引多位人氣參賽者同場競技，包括來自韓國的洪範錫及金東炫，二人於「男子雙人精英組（Doubles Men Pro）」中造出佳績。日本體育明星、有「超人」及「筋肉男」之稱的職業棒球手糸井嘉男、日本水球手荒井 陸、前日本美式足球運動員栗原 嵩、另一職業棒球手正隨 優彌（正隨 優弥）亦參與其中，與一眾健身愛好者交流。

「信諾環球HYROX香港賽2026」吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

「信諾環球HYROX香港賽2026」吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

「信諾環球HYROX香港賽2026」吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

主辦機構表示，賽事模式兼顧挑戰性與大眾化，除了健身愛好者外，亦設有「身心障礙組」及「企業接力賽」，鼓勵不同能力人士與商界隊伍參與，推動社會連結與共融。

今年賽事首度引入HYROX House，將運動競技延伸為充滿香港特色的「嘉年華」。現場除了提供精選餐飲、音樂表演及賽後修復空間外，更特別設計多款具本土風味的互動遊戲，包括「點心推雪橇」、「茶餐廳推碟挑戰」及「龍舟划艇挑戰」。

隨着今屆賽事圓滿落幕，HYROX亦宣布將繼續2025/26及展開2026/27亞太賽季，並於區內多地舉行賽事。