宏福苑聽證會｜詳列四部門監管失效利騙徒　促定四承辦商責任

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結四個政府部門責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），是監管機制失效令到騙徒有機可乘。他指「宏福苑只是集體借名遊戲」，註冊檢驗人員（RI）收錢借名，甚至有RI逝世，政府部門兩年後才知道。

他點名承建商宏業、顧問鴻毅、二判盈利豐棚業及開生口承建商志富建築，懇請委員會裁定負責任。宏業、鴻毅持續欺騙，避過機構耳目，值得委員會最嚴厲譴責。



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宏福苑聽證會7.17第三十場重點

2025年11月27日，宏福苑大火第二日仍未救熄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結四個政府部門責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），指監管機制失效令到騙徒有機可乘，他雖理解沒有滴水不漏的制度，但圍標、黑社會等人用不當方法參與在大維修，反問「點解一場世紀大火發生後，大家先會覺得各持份者係有問題，佢哋可以自我監管？」

點解一場世紀大火發生後，大家先會覺得各持份者係有問題，佢哋可以自我監管？ 獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃

房屋局獨立審查組（ICU）責任

ICU整體責任 只跟屋宇署 只跟屋宇署做法，但連跟從都無跟足。 帆布可不可燃火前無人關注，無投訴就是無問題。 只靠看文件 制度設計是RI監察維修，維修完成前，RI是無人監管。ICU稱「制度上係咁」。 RI沈鉅忠2022年過世，ICU到2024年才知。 處理投訴方法 收到41宗投訴：四個處理手法： 1. 「唔關我事」。 2. 「搵鴻毅」。 3. 「搵法團」。 4. 如果無聯絡方法就不跟進。 後樓梯生口 收到相片「有相、清楚，就過關」。 無實地審查。 發泡膠 15個月無問宏業取證書。 回覆「無法例規管」、「叫投訴人自己搵宏業」。 預告巡查 其他部門有突擊檢查，只有ICU不會。 無證據「打龍通」，但給予承建商機會魚目混珠。

ICU處理投訴方法：不處理

首先，杜認為ICU的問題是只跟屋宇署做法，但ICU連跟從都無跟足，似乎有人投訴才會令ICU巡查。杜表示，包着整個宏福苑的帆布可不可燃，似乎在大火前無人關注，即無人投訴，就是無問題。

杜認為ICU的另一問題是，監察只靠看文件，制度設計是RI監察維修，RI又該由誰監管？原來在維修完成前，是無人監管。ICU稱「制度上係咁」，包括註冊檢驗人員（RI）逝世無人發現，杜指沈鉅忠在2022年過世，ICU 在2024年才得知，令整件事無RI，也無人監管有無RI。

第三，ICU處理手法有問題，他們收到41宗投訴，都是四個回覆，「唔關我事」、「搵鴻毅」、「搵法團」或無聯絡方法就不跟進。

第四，ICU看完生口照都無發現有問題 ，只看文件中的相片是否清楚，並且無認真去看，亦無實地視察。杜淦堃稱有專業知識的人，如果有認真去看，會發現有問題。

第五，ICU都無關注過發泡膠用多久、有多大規模，ICU已經15個月無問宏業取證書，宏業稱「有跟進」就收貨，並且他回覆投訴人稱「無法例規管」、「叫投訴人自己搵宏業」。

第六，只有ICU不會突擊檢查，但無證據顯示「打龍通」，但給予承建商機會魚目混珠。

屋宇署責任

屋宇署責任 強制驗樓 從無抽查、審核。 小型工程分類 將3.3億元、八座樓屋苑大維修列為「小型工程」並不合理。 相信政府會改善。

杜淦堃表示屋宇署的強制驗樓從無抽查及審核，並且將3.3億元、八座樓屋苑大維修列為「小型工程」並不合理，相信政府會改善。

消防處責任

消防處責任 外判火警風險 將火警風險外判其他部門，收20投訴不處理 。 在監管火警危險上，消防有權做，但交了給ICU及屋宇署。 掛牌制度 收過中華發展93張SDN，其中85張延期，無問過「為何停這麼久」。 26次到場，更無一次入泵房檢查掣是否關閉。 工人吸煙投訴不處理。 以倫敦格倫菲爾大火為例 檢討針對物料，但沒想到臨時物料，火警風險遇見得到但無人遇見，消防作為處理部門是責無旁貸。

杜淦堃表示消防處將火警風險外判其他部門，收到20個投訴仍不處理。

另外，消防處收過中華發展93張SDN，當中有85張延期，惟消防從無問過「點解要停咁耐」。消防曾26次到場，但無一次入泵房檢查掣是否關閉，並且對工人吸煙投訴不處理。

獨立委員會上載627頁英文書面總結，當中有相片顯示宏福苑天台有工人正在吸煙。

勞工處責任

勞工處責任 工人吸煙 巡查17次，0檢控。 執法只看工人有否在現場吸煙，見不到就不能檢控？ 無發出過禁煙令。 棚網 收過兩次同一張證書，無察覺。 認為棚網無阻燃標準，對法例理解有問題。 後樓梯生口 未有到過走火梯。 稱勞工法例不適用於有人住的樓宇，委員會不同意，因起火時，工人都要走火。

杜淦堃總結時稱，勞工處的角色較其他部門相對少。勞工處管職安健，不過巡查了17次，一次檢控都無。他們的執法只看工人有否在現場吸煙，見不到就不能檢控；而且法例查棚網無阻燃標準是錯，部門對法例理解有問題。 以及勞工處17次巡查都無看過走火梯生口，處方稱法例不適用於有人住的樓宇，但委員會不同虍，因起火時，工人都要走。

四大承辦商責任

杜淦堃指「宏福苑只是集體借名遊戲」，註冊檢驗人員（RI）收錢借名，甚至有RI逝世，政府部門兩年後才知道。他懇請委員會裁定負責任。宏業、鴻毅持續欺騙，避過機構耳目，值得委員會最嚴厲譴責。

監管機構失職令騙徒有機可乘 涉事單位 涉欺瞞或未盡職詳情 獨立委員會 承建商宏業 偷工減料，包括棚網及帆布 造假棚網證書予勞工處及ICU 拒分期施工 無阻止工人吸煙 無為工人提供消防培訓 懇請委員會裁定宏業負棚網、發泡膠、下令開生口負主要責任，對帆布有最終責任 顧問鴻毅 無監管棚網及發泡膠 持牌人做橡皮圖章 懇請委員會裁定鴻毅就棚網、發泡膠、帆布、即批開生口負監督及主要責任 二判盈利豐棚業 購買非阻燃棚網 懇請委員會裁定盈利豐對棚網負主要責任 開生口承建商志富建築 稱本身後樓梯窗戶不防火，開生口不影響 懇請委員會裁定「志富建築」、戚務堅和黎家榮都要負責任

承建商宏業

除四個政府部門有責任外，涉事承建商及工程顧問都需負上很大責任。杜淦堃指，承建商宏業有三個整體失當，包括拒分期施工、無阻止工人吸煙、及無為工人提供消防培訓，並且在棚網及帆布選擇上偷工減料，造假棚網證書予勞工處及ICU。

杜懇請委員會裁定宏業負棚網、發泡膠、下令開生口負主要責任，對帆布有最終責任。

獨立委員會上載627頁英文書面總結，當中有相片顯示現場棚網正在燃燒。

顧問鴻毅

顧問鴻毅則無監管棚網及發泡膠，持牌人做橡皮圖章，杜懇請委員會裁定鴻毅就棚網、發泡膠、帆布、即批開生口負監督及主要責任。

二判盈利豐棚業

二判盈利豐棚業購買非阻燃棚網，杜懇請委員會裁定盈利豐對棚網負主要責任。

開生口承建商志富建築

負責開生口承建商志富建築，戚務堅、黎家榮是遞交表格的結構工程師及註冊認可人，他們稱「原本個窗都不防火，生口無令到情況更差。」杜淦堃斥，聽到這說法更生氣，斥持牌專業人士見到後樓梯開洞都覺得無問題，是不能接受。懇請委員會裁定「志富建築」、戚務堅和黎家榮都要負責任。

《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會7.17第三十場重點