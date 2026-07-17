戀童技術員性侵3小學男生　Pokemon Go點數誘一童肛交　囚11年

有戀童癖的電腦技術員，在黃大仙一小學工作時，涉摸3名10至11歲男生下體及拍照，並以Pokemon Go點數誘其中一名男童肛交。他被捕後被發現家中電腦藏近900張兒色情相片及影片。技術員早前認罪，案件（HCCC 357/2025）今（17日）判刑。法官郭啟安指被告難用工作壓力和好奇心作侵犯藉口，斥被告誘姦男童案情嚴重，就肛交等12罪判囚11年。



被告羅元龍，30歲，學校電腦技術員。他承認7項非禮、3項企圖製作兒童色情物品、1項管有兒童色情物品、1項與16歲以下男子作出同性肛交罪，合共12罪。

被告羅元龍在高等法院非法肛交等罪判囚11年。(黃浩謙攝)

求情稱多年來寂寞難耐

辯方求情指，心理報告提到被告社交圈子窄，他多年來寂寞難耐；被告的自我形象負面，自尊心低。他有動力接受心理治療。在未來，被告打算從事餐飲業，沒機會靠近兒童，重犯機會較低。

男童Y事後非常憎恨被告

法官指，被告對男童Y的侵犯日益嚴重，他用Pokemon卡、校園電視台房間使用權等誘姦Y，Y事後非常憎恨被告，Y的家人對事件非常震驚。Y事後須多次接受性病檢測，幸好結果呈陰性。另一事主X的自尊正面，沒有創傷後遺症，毋須接受心理治療。男童Z被侵犯時感到詫異，但以為自己誤會了，所以沒叫被告停手。

報告指被告有戀童癖

郭官續指，心理報告顯示被告有戀童癖，重犯機會高。被告案發時沒有性經驗，自稱沒戀童癖，被報告推翻。被告稱，受工作壓力影響和好奇心驅使犯案，涉案兒童色情物品是他在網上群組下載的。

被告沒用安全套下誘姦男童Y

郭官明言，不接納被告用工作壓力和好奇心作藉口侵犯，3名事主是學校學生，非常年輕，被告嚴重違反誠信。他沒有使用安全套誘姦男童Y，令Y要接受性病檢測，種種均為加刑因素。郭官就肛交罪判監8年4個月，其餘控罪囚1年至2年8個月不等，考慮刑期整體性下，被告最終須入獄11年。

郭官判刑後坦言稱刑期不短，但法庭必須判處阻嚇性刑罰以儆效尤，寄語被告勿再重複犯錯，及要接受心理治療。

看Y下體並稱想與他連結

案情指3名事主案發時均為被告任職小學的學生，他們當時約10至11歲。被告在校園電視台內向Y稱想看其下體，又脫下Y的褲及拍照，他又稱想與Y「連結」，並在Y臀部塗潤滑齊及與Y肛交。

侵犯X時稱X很快會習慣

此外，被告亦同樣在校園電視台內向男童X稱想看其下體並拍照，X曾問被告是否向Y做過同樣的事，被告稱是，並指X很快會習慣。另外，被告亦曾在走廊抓Z的腰，並隔著褲摸Z下體。X後來告知母親遭被告侵犯，母親告知社工，之後揭發被告亦曾侵犯Y及Z。

被告指男童Y要求贈送Pokemon Go點數

被告被捕後，警方在其家中硬碟找出大量兒童色情物品。被告警誡下稱「貪玩」而摸X，又指Y曾要求他贈送Pokemon Go點數，故安排Y復活節假回學校，並向Y提議肛交。