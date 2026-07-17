宏福苑聽證會7.17總結｜點名四政府部門失責 監管失效令騙徒得逞
大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載627頁英文書面總結。
宏福苑聽證會7月17日重點：
・獨立委員會600頁總結陳辭：承辦商欺騙得逞，因政府提供可乘之機；消防安全缺失的責任在ICU、屋宇署、消防處、勞工處。
・部份人拒絕作供，建議書寫所作所為。另點名黃碧嬌及梅少峰。
【15:10】獨立委員會主席陸啟康：
今日是聽證會最後一日，過往三日聽取各涉事方陳詞，總結論點。大埔宏福苑火災是香港近年最嚴重事故，不但留下難以磨滅創傷，不少市民深感痛 ，再次致以深切慰問。
經過監管方面問題，向特首建議，以免同類悲劇在發生。調查過程中，按不偏不移原則工作，並細心審視、考慮各方資料，向居民交代真相。如非有事實支持交代，所有慰問都是空談。
今次見證各市民均希望找出真相，獨委會開展以來，尤其感謝宏福苑居民交了大量資料，為還原真相發揮關鍵作用，有居民帶着沉重心情講述大火經歷及對大維修的觀察，我們明白每份證供，承載失去家園的傷痛。
在不影響其他程序，或考慮個人私隱前題下，將證人供詞上載至網站，其他考慮都可能因法律問題，這情況需要過程，會盡可能上載。撰寫報告是關鍵的一環，須已海量資料為基礎，製事實框架，作改善建議 。
早前提到，建議須顧及不同考量，包括資源配套、資源細節等，預期最終就職權範圍下的建議，會較方向性。獨委會建基證據和分析，工程顧問和承辦商、消防裝置承辦商、物管及政府部門作出結論。
正如死者家屬所述，為了慘劇付出代價非常大，希望總結經驗，防止悲劇再發生，這是對死難者的交代。
正式完畢，大家保重 。
【15:00】獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結：
無一個單位要負上全部責任，好明顯涉及不同個體、環環緊扣的問題。結案陳詞對各單位作嚴厲批評，不是輕率被作出，被指控一方能作回應，有人雖不回應，但每項批評都是經扎扎實實的證據，他們無得抵賴。
這場悲劇教訓是艱難和沉重，只有正視才會令香港變成安全地方，對罹難者最好悼念，就是不折不扣落實改革，香港的社區不可以再有同類悲劇，報告將是這悲劇發生的最權威紀錄。
政府代表大律師承諾，事實和建議會作跟進，委員會對此歡迎，相信市民會監察，報告對問責和法律後果提供堅實基礎。
對168名死難者致以哀悼；死者的完整名單將紀錄在正式紀錄中，銘之不忘。
【14:50】招標妥假象增圍標認受性
杜淦堃總結：市建局招標妥製造了假象，就是局方及顧問會把關，但他們無把關，反而為人增加了認受性。
【14:30】RI成圍標標配：成場波嘅球證被收買
午間休會後，杜淦堃開始陳述圍標問題。他說圍標是大廈維修常態，而掛名的註冊檢驗人員RI（Registered Inspector），是圍標「標準配件」，如果RI有問題，等於「成場波嘅球證被收買」。
他說廉署亦難以執法，因為無報案人，參與者均為得益者，簽名就收承建商3%至5%回佣，甚至有三合會滲透。不同業主主動分享經歷，「好明顯宏福並非孤島，是全港性市場問題。」
【12:50】勞工處責任
工人吸煙
巡查17次，0檢控。
執法只看工人有否在現場吸煙，見不到就不能檢控？
無發出過禁煙令。
棚網
收過兩次同一張證書，無察覺。
認為棚網無阻燃標準，對法例理解有問題。
後樓梯生口
未有到過走火梯。
稱勞工法例不適用於有人住的樓宇，委員會不同意，因起火時，工人都要走火。
【12:40】消防處責任
外判火警風險
將火警風險外判其他部門，收20投訴不處理 。
在監管火警危險上，消防有權做，但交了給ICU及屋宇署。
掛牌制度
收過中華發展93張SDN，其中85張延期，無問過「為何停這麼久」。
26次到場，更無一次入泵房檢查掣是否關閉。
工人吸煙投訴不處理。
以倫敦格倫菲爾大火為例
檢討針對物料，但沒想到臨時物料，火警風險遇見得到但無人遇見，消防作為處理部門是責無旁貸。
【12:30】屋宇署責任
強制驗樓
從無抽查、審核。
小型工程分類
將3.3億元、八座樓屋苑大維修列為「小型工程」並不合理。
相信政府會改善。
【12:10】ICU處理投訴方法：唔關我事、不處理
杜淦堃指，監管機制是令到騙徒有機可乘，他明白世上好少滴水不漏的制度，可能問題積弊已久，但為知各執法部門講到圍標、黑社會，各人用不當方法參與在大維修：「點解一場世紀大火發生後，大家先會覺得各持份者係有問題，佢哋可以自我監管？」 政府雖不同意監管真空，但委員會認為投訴是跌了入灰色地帶。
只跟屋宇署
只跟屋宇署做法，但連跟從都無跟足。
帆布可不可燃火前無人關注，無投訴就是無問題。
只靠看文件
制度設計是RI監察維修，維修完成前，RI是無人監管。ICU稱「制度上係咁」。
RI沈鉅忠2022年過世，ICU到2024年才知。
處理投訴方法
收到41宗投訴：四個處理手法：
1. 「唔關我事」。
2. 「搵鴻毅」。
3. 「搵法團」。
4. 如果無聯絡方法就不跟進。
後樓梯生口
收到相片「有相、清楚，就過關」。
無實地審查。
發泡膠
15個月無問宏業取證書。
回覆「無法例規管」、「叫投訴人自己搵宏業」。
預告巡查
其他部門有突擊檢查，只有ICU不會。
無證據「打龍通」，但給予承建商機會魚目混珠。
【11:40】承辦商欺騙得逞
涉事單位
涉欺瞞或未盡職詳情
獨立委員會
承建商宏業
偷工減料，包括棚網及帆布
造假棚網證書予勞工處及ICU
拒分期施工
無阻止工人吸煙
無為工人提供消防培訓
懇請委員會裁定宏業負棚網、發泡膠、下令開生口負主要責任，對帆布有最終責任
顧問鴻毅
無監管棚網及發泡膠
持牌人做橡皮圖章
懇請委員會裁定鴻毅就棚網、發泡膠、帆布、即批開生口負監督及主要責任
二判盈利豐棚業
購買非阻燃棚網
懇請委員會裁定盈利豐對棚網負主要責任
開生口承建商志富建築
稱本身後樓梯窗戶不防火，開生口不影響
懇請委員會裁定「志富建築」、戚務堅和黎家榮都要負責任
對於後樓梯開生口，令居民無法逃生，入紙開生口工程師稱本身後樓梯窗戶不防火，生口不影響，杜淦堃斥不能接受 。
早前聽證會指，負責開生口的承建商是「志富建築」，戚務堅、黎家榮是遞交表格的結構工程師及註冊認可人士。杜淦堃引述早前證供指，他們稱「原本個窗都不防火，生口無令到情況更差。」杜淦堃斥，聽到這說法更生氣，斥持牌專業人士見到後樓梯開洞都覺得無問題，是不能接受。
杜淦堃懇請委員會裁定，宏業下令開生口、鴻毅即批，須負主要責任；「志富建築」、戚務堅和黎家榮，都要負責任，杜形容他們不是旁觀者，是合規持牌人。
【11:30】杜淦堃指，「今次事件唔係普通疏忽大意，係偷工減料，加上對監管機構的持續欺騙」。
杜在會上展示多張相片，顯示宏昌閣採用兩款棚網，其中一款較淺色和疏，相信是非阻燃棚網。他指，有證據顯示盈利豐最終採購合共4800件，覆蓋面積達數十萬平方米的非阻燃棚網。直至2025年10月，ICU人員預先通知鴻毅會到宏福苑巡查，宏業員工隨即在內部群組稱「預要燒棚網，check定邊啲ok。」及後宏業便要求盈利豐購入115件阻燃棚網。
他指盈利豐林記的阻燃網100港元一張、非阻燃網54港元一張，較阻燃網便宜一半。
杜又指，工人在最低幾層換上新阻燃棚網，「佢哋預咗ICU會係個到測試」，形容其明知故犯。杜又引述ICU古小平證供，他同意如不是換了下方的棚網，就有機會能發現。杜形容情況不能接受。
早前聽證會披露，宏業曾交證書，證書名為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」。然而，相關單位早在2019年已改名為「國家勞動保護用品質量檢測檢驗中心」，即由「監督變成檢測」。
杜指，宏業曾利用同一張假證書，分別交給ICU和勞工處，惟部門均沒有發現，他指，「一張造假證書，呃完ICU，過咗一段時間再呃勞工處。」
懇請委員會裁定，宏業同盈利豐對棚網負主要，宏業對帆布有最終責任； 鴻毅監督責任；其實法團同居民，應由頭到尾都被承建商矇騙。
【11:00】何偉豪隨身預警發射器從頭到尾無啟動
消防隊目何偉豪殉職，杜淦堃表示有三大教訓：現場環境混亂，八座大廈外觀相似，極容易失散，僅幾秒分頭行動就可能致。
消防員隨身佩戴的預警發射器，從頭到尾都無啟動，消防員發出求救訊號後，指揮中心無法定位。這個問題早在2016年淘大工業村迷你倉大火的時候已提出，但至今仍未徹底解決。
【10:47】宏新閣有警鐘響 居民有54分鐘可疏散
杜淦堃指，宏昌81人、宏泰82， 佔大部份死者，「好多人連走出家門的機會都冇」。而唯一有警鐘響過的宏新閣，居民有54分鐘可疏散，雖然最後都是燒毁嚴重，但走到。因為宏新閣居民可透過新聞、家人通知、宏新閣是有警鐘響過，所以有70單位的居民可走。
工人吸煙、被開生口、火警被關，避過監管的事，令細細局部火，變成史無前例的悲劇。
杜淦堃又指疏散方面，當日無人通知居民：警鐘無響、消防車按慣例關掉警號，緊急警示系統無啟用，「新冠疫情全香港都有響過嘅警號，按當時指引根本用唔着。」
【10:10】不同持份者對傷亡有因果關係
獨立委員會代表杜淦堃指，委員會結論好清楚，宏福苑大火絕對可被防範，但無被防範；可被預見，但無被預見。不同持份者對宏福苑火對傷亡都有因果關係。
承建商宏業明知故犯、違反規例：明知外牆物料危險，但為節約成本，一次次欺騙政府；不理工人吸煙、不清理建築物料，更過份是在樓梯開生口，破壞逃生樓梯結構。
處理消防裝置，宏業找了中華發展，純粹交文件，一次審查都無做過，實際上用「Objectively」的詞，實際是橡皮圖章。
宏業找置邦做水缸放水，但置邦的工人無專業資格，羅師傅關了警報，但他不知道反了嚴重的錯。
宏泰火災前已見到關上警告，結果火警當日，警鐘形同虛設。
令人遺憾是，鴻毅什麼都無做。更離譜是，註冊檢驗人員吳躍是「紙上RI」，收錢為簽名，無履行職責，他們視消防安全為無物，居民真金白銀買專業，結果被他們辜負，宏福苑任何一道保護人命的防線全部失效。
【10:10】部份人拒絕作供
另點名梅少峰及黃碧嬌
獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，今次有少部份人拒絕作證，擺明車馬，不理涉公眾利益的調查，令人遺憾，有需要懇請委員會對他們作出不利推論，在報告書寫出他們的所作所為。杜淦堃另點名梅少峰及黃碧嬌，稱無證據顯示他們涉及圍標行為。任何涉及個人或民事、刑事的責任，非委員會的職責。
【09:30】書面總結：
消防安全缺失責任在四部門
承建商欺騙得逞因政府提供可乘之機
早上9點半，獨立委員會上載代表總結陳辭，為627頁英文，分11個章節，列出大維修、大火、承建商責任、政府責任、改善建議等。
書面陳辭中表示，懇請委員會裁定，在出席聆訊的政府部門之中，消防安全缺失的責任在於房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處，及就職業消防風險而言的勞工處。
委員會亦指，即使指稱承建商及顧問蓄意欺瞞監管機構，亦不能作為任何辯解。欺瞞行為之所以得逞，全因監管機構自身的行事方式為其提供了可乘之機：獨立審查組的巡查會作事前通知，讓對方有時間營造合規的假象；此外，在多個部門當中，其所依賴的文件正是由受查當事方所提供，並在未經核實的情況下便獲接納。
在種種情況下，監管機構對受規管方誠信的依賴，導致明顯的消防隱患未獲調查。一個僅憑受監管者的一面之詞便能使其失效的監管體系，絕非一個有效的監督制度。