宏福苑聽證會7.17總結｜點名四政府部門失責　監管失效令騙徒得逞

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載627頁英文書面總結。



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【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會7月17日重點：

・獨立委員會600頁總結陳辭：承辦商欺騙得逞，因政府提供可乘之機；消防安全缺失的責任在ICU、屋宇署、消防處、勞工處。

・部份人拒絕作供，建議書寫所作所為。另點名黃碧嬌及梅少峰。



【15:10】獨立委員會主席陸啟康：

今日是聽證會最後一日，過往三日聽取各涉事方陳詞，總結論點。大埔宏福苑火災是香港近年最嚴重事故，不但留下難以磨滅創傷，不少市民深感痛 ，再次致以深切慰問。

經過監管方面問題，向特首建議，以免同類悲劇在發生。調查過程中，按不偏不移原則工作，並細心審視、考慮各方資料，向居民交代真相。如非有事實支持交代，所有慰問都是空談。

今次見證各市民均希望找出真相，獨委會開展以來，尤其感謝宏福苑居民交了大量資料，為還原真相發揮關鍵作用，有居民帶着沉重心情講述大火經歷及對大維修的觀察，我們明白每份證供，承載失去家園的傷痛。

在不影響其他程序，或考慮個人私隱前題下，將證人供詞上載至網站，其他考慮都可能因法律問題，這情況需要過程，會盡可能上載。撰寫報告是關鍵的一環，須已海量資料為基礎，製事實框架，作改善建議 。

早前提到，建議須顧及不同考量，包括資源配套、資源細節等，預期最終就職權範圍下的建議，會較方向性。獨委會建基證據和分析，工程顧問和承辦商、消防裝置承辦商、物管及政府部門作出結論。

正如死者家屬所述，為了慘劇付出代價非常大，希望總結經驗，防止悲劇再發生，這是對死難者的交代。

正式完畢，大家保重 。

【15:00】獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結：

無一個單位要負上全部責任，好明顯涉及不同個體、環環緊扣的問題。結案陳詞對各單位作嚴厲批評，不是輕率被作出，被指控一方能作回應，有人雖不回應，但每項批評都是經扎扎實實的證據，他們無得抵賴。

這場悲劇教訓是艱難和沉重，只有正視才會令香港變成安全地方，對罹難者最好悼念，就是不折不扣落實改革，香港的社區不可以再有同類悲劇，報告將是這悲劇發生的最權威紀錄。

政府代表大律師承諾，事實和建議會作跟進，委員會對此歡迎，相信市民會監察，報告對問責和法律後果提供堅實基礎。

對168名死難者致以哀悼；死者的完整名單將紀錄在正式紀錄中，銘之不忘。

2025年11月27日，宏福苑大火第二日仍未救熄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

【14:50】招標妥假象增圍標認受性

杜淦堃總結：市建局招標妥製造了假象，就是局方及顧問會把關，但他們無把關，反而為人增加了認受性。

【14:30】RI成圍標標配：成場波嘅球證被收買

午間休會後，杜淦堃開始陳述圍標問題。他說圍標是大廈維修常態，而掛名的註冊檢驗人員RI（Registered Inspector），是圍標「標準配件」，如果RI有問題，等於「成場波嘅球證被收買」。

他說廉署亦難以執法，因為無報案人，參與者均為得益者，簽名就收承建商3%至5%回佣，甚至有三合會滲透。不同業主主動分享經歷，「好明顯宏福並非孤島，是全港性市場問題。」

【12:50】勞工處責任

勞工處責任 工人吸煙 巡查17次，0檢控。 執法只看工人有否在現場吸煙，見不到就不能檢控？ 無發出過禁煙令。 棚網 收過兩次同一張證書，無察覺。 認為棚網無阻燃標準，對法例理解有問題。 後樓梯生口 未有到過走火梯。 稱勞工法例不適用於有人住的樓宇，委員會不同意，因起火時，工人都要走火。

【12:40】消防處責任

消防處責任 外判火警風險 將火警風險外判其他部門，收20投訴不處理 。 在監管火警危險上，消防有權做，但交了給ICU及屋宇署。 掛牌制度 收過中華發展93張SDN，其中85張延期，無問過「為何停這麼久」。 26次到場，更無一次入泵房檢查掣是否關閉。 工人吸煙投訴不處理。 以倫敦格倫菲爾大火為例 檢討針對物料，但沒想到臨時物料，火警風險遇見得到但無人遇見，消防作為處理部門是責無旁貸。

【12:30】屋宇署責任

屋宇署責任 強制驗樓 從無抽查、審核。 小型工程分類 將3.3億元、八座樓屋苑大維修列為「小型工程」並不合理。 相信政府會改善。

【12:10】ICU處理投訴方法：唔關我事、不處理

杜淦堃指，監管機制是令到騙徒有機可乘，他明白世上好少滴水不漏的制度，可能問題積弊已久，但為知各執法部門講到圍標、黑社會，各人用不當方法參與在大維修：「點解一場世紀大火發生後，大家先會覺得各持份者係有問題，佢哋可以自我監管？」 政府雖不同意監管真空，但委員會認為投訴是跌了入灰色地帶。

ICU整體責任 只跟屋宇署 只跟屋宇署做法，但連跟從都無跟足。 帆布可不可燃火前無人關注，無投訴就是無問題。 只靠看文件 制度設計是RI監察維修，維修完成前，RI是無人監管。ICU稱「制度上係咁」。 RI沈鉅忠2022年過世，ICU到2024年才知。 處理投訴方法 收到41宗投訴：四個處理手法： 1. 「唔關我事」。 2. 「搵鴻毅」。 3. 「搵法團」。 4. 如果無聯絡方法就不跟進。 後樓梯生口 收到相片「有相、清楚，就過關」。 無實地審查。 發泡膠 15個月無問宏業取證書。 回覆「無法例規管」、「叫投訴人自己搵宏業」。 預告巡查 其他部門有突擊檢查，只有ICU不會。 無證據「打龍通」，但給予承建商機會魚目混珠。

【11:40】承辦商欺騙得逞

監管機構失職令騙徒有機可乘 涉事單位 涉欺瞞或未盡職詳情 獨立委員會 承建商宏業 偷工減料，包括棚網及帆布 造假棚網證書予勞工處及ICU 拒分期施工 無阻止工人吸煙 無為工人提供消防培訓 懇請委員會裁定宏業負棚網、發泡膠、下令開生口負主要責任，對帆布有最終責任 顧問鴻毅 無監管棚網及發泡膠 持牌人做橡皮圖章 懇請委員會裁定鴻毅就棚網、發泡膠、帆布、即批開生口負監督及主要責任 二判盈利豐棚業 購買非阻燃棚網 懇請委員會裁定盈利豐對棚網負主要責任 開生口承建商志富建築 稱本身後樓梯窗戶不防火，開生口不影響 懇請委員會裁定「志富建築」、戚務堅和黎家榮都要負責任

對於後樓梯開生口，令居民無法逃生，入紙開生口工程師稱本身後樓梯窗戶不防火，生口不影響，杜淦堃斥不能接受 。

早前聽證會指，負責開生口的承建商是「志富建築」，戚務堅、黎家榮是遞交表格的結構工程師及註冊認可人士。杜淦堃引述早前證供指，他們稱「原本個窗都不防火，生口無令到情況更差。」杜淦堃斥，聽到這說法更生氣，斥持牌專業人士見到後樓梯開洞都覺得無問題，是不能接受。

杜淦堃懇請委員會裁定，宏業下令開生口、鴻毅即批，須負主要責任；「志富建築」、戚務堅和黎家榮，都要負責任，杜形容他們不是旁觀者，是合規持牌人。

【11:30】杜淦堃指，「今次事件唔係普通疏忽大意，係偷工減料，加上對監管機構的持續欺騙」。

杜在會上展示多張相片，顯示宏昌閣採用兩款棚網，其中一款較淺色和疏，相信是非阻燃棚網。他指，有證據顯示盈利豐最終採購合共4800件，覆蓋面積達數十萬平方米的非阻燃棚網。直至2025年10月，ICU人員預先通知鴻毅會到宏福苑巡查，宏業員工隨即在內部群組稱「預要燒棚網，check定邊啲ok。」及後宏業便要求盈利豐購入115件阻燃棚網。​​

他指盈利豐林記的阻燃網100港元一張、非阻燃網54港元一張，較阻燃網便宜一半。

杜又指，工人在最低幾層換上新阻燃棚網，「佢哋預咗ICU會係個到測試」，形容其明知故犯。杜又引述ICU古小平證供，他同意如不是換了下方的棚網，就有機會能發現。杜形容情況不能接受。

早前聽證會披露，宏業曾交證書，證書名為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」。然而，相關單位早在2019年已改名為「國家勞動保護用品質量檢測檢驗中心」，即由「監督變成檢測」。

杜指，宏業曾利用同一張假證書，分別交給ICU和勞工處，惟部門均沒有發現，他指，「一張造假證書，呃完ICU，過咗一段時間再呃勞工處。」

懇請委員會裁定，宏業同盈利豐對棚網負主要，宏業對帆布有最終責任； 鴻毅監督責任；其實法團同居民，應由頭到尾都被承建商矇騙。

【11:00】何偉豪隨身預警發射器從頭到尾無啟動

消防隊目何偉豪殉職，杜淦堃表示有三大教訓：現場環境混亂，八座大廈外觀相似，極容易失散，僅幾秒分頭行動就可能致。

消防員隨身佩戴的預警發射器，從頭到尾都無啟動，消防員發出求救訊號後，指揮中心無法定位。這個問題早在2016年淘大工業村迷你倉大火的時候已提出，但至今仍未徹底解決。

【10:47】宏新閣有警鐘響 居民有54分鐘可疏散

杜淦堃指，宏昌81人、宏泰82， 佔大部份死者，「好多人連走出家門的機會都冇」。而唯一有警鐘響過的宏新閣，居民有54分鐘可疏散，雖然最後都是燒毁嚴重，但走到。因為宏新閣居民可透過新聞、家人通知、宏新閣是有警鐘響過，所以有70單位的居民可走。

工人吸煙、被開生口、火警被關，避過監管的事，令細細局部火，變成史無前例的悲劇。

杜淦堃又指疏散方面，當日無人通知居民：警鐘無響、消防車按慣例關掉警號，緊急警示系統無啟用，「新冠疫情全香港都有響過嘅警號，按當時指引根本用唔着。」

2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（右）。（蔡正邦攝）

【10:10】不同持份者對傷亡有因果關係

獨立委員會代表杜淦堃指，委員會結論好清楚，宏福苑大火絕對可被防範，但無被防範；可被預見，但無被預見。不同持份者對宏福苑火對傷亡都有因果關係。

承建商宏業明知故犯、違反規例：明知外牆物料危險，但為節約成本，一次次欺騙政府；不理工人吸煙、不清理建築物料，更過份是在樓梯開生口，破壞逃生樓梯結構。

處理消防裝置，宏業找了中華發展，純粹交文件，一次審查都無做過，實際上用「Objectively」的詞，實際是橡皮圖章。

宏業找置邦做水缸放水，但置邦的工人無專業資格，羅師傅關了警報，但他不知道反了嚴重的錯。

宏泰火災前已見到關上警告，結果火警當日，警鐘形同虛設。

令人遺憾是，鴻毅什麼都無做。更離譜是，註冊檢驗人員吳躍是「紙上RI」，收錢為簽名，無履行職責，他們視消防安全為無物，居民真金白銀買專業，結果被他們辜負，宏福苑任何一道保護人命的防線全部失效。

【10:10】部份人拒絕作供

另點名梅少峰及黃碧嬌

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，今次有少部份人拒絕作證，擺明車馬，不理涉公眾利益的調查，令人遺憾，有需要懇請委員會對他們作出不利推論，在報告書寫出他們的所作所為。杜淦堃另點名梅少峰及黃碧嬌，稱無證據顯示他們涉及圍標行為。任何涉及個人或民事、刑事的責任，非委員會的職責。

【09:30】書面總結：

消防安全缺失責任在四部門

承建商欺騙得逞因政府提供可乘之機

早上9點半，獨立委員會上載代表總結陳辭，為627頁英文，分11個章節，列出大維修、大火、承建商責任、政府責任、改善建議等。

書面陳辭中表示，懇請委員會裁定，在出席聆訊的政府部門之中，消防安全缺失的責任在於房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處，及就職業消防風險而言的勞工處。

委員會亦指，即使指稱承建商及顧問蓄意欺瞞監管機構，亦不能作為任何辯解。欺瞞行為之所以得逞，全因監管機構自身的行事方式為其提供了可乘之機：獨立審查組的巡查會作事前通知，讓對方有時間營造合規的假象；此外，在多個部門當中，其所依賴的文件正是由受查當事方所提供，並在未經核實的情況下便獲接納。

在種種情況下，監管機構對受規管方誠信的依賴，導致明顯的消防隱患未獲調查。一個僅憑受監管者的一面之詞便能使其失效的監管體系，絕非一個有效的監督制度。

2026年5月13日，宏福苑居民上樓收拾。（資料圖片 / 夏家朗攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第二十場重點

宏福苑聽證會4.30第二十一場重點

宏福苑聽證會5.6第二十二場重點

宏福苑聽證會5.7第二十三場重點

宏福苑聽證會5.8第二十四場重點

宏福苑聽證會6.22第二十五場重點

宏福苑聽證會6.24第二十六場重點

宏福苑聽證會6.25第二十七場重點

宏福苑聽證會7.15第二十八場重點

宏福苑聽證會7.16第二十九場重點

宏福苑聽證會7.17第三十場重點