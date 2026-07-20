拳館命案謀殺等罪全表證不成立　控方不作上訴　14被告無罪釋放

大角咀一間拳館5年前發生命案，一名27歲男子晚上8時許上了拳館，翌日早上9時由數男送到廣華醫院，他送院時已昏迷，個多月後不治。警方事後拘捕多名當晚曾到過拳館的人，並曾到過該拳館調查，惟警方到場時，現場已被清理，並有濃裂消毒劑味道。12男1女曾因涉事而被控謀殺，女被告的父親亦因涉曾租單位供其女兒等人匿藏，被控協助罪犯。案件(HCCCC120/2024)早前在高等法院審訊。有被告在錄影會面透露，死者當晚曾吸毒，並與多人對打，並曾撞牆。



控方舉證後，所有被告上周在沒有陪審團的情況下作陳詞，要求法官裁定他們表證不成立。法官胡雅文聽取各被告的律師陳詞後，上周四(16日)裁定全部被告的全部控罪，均表證不成立。控方經考慮後，上周五(17日)向法庭表示不會就法官的決定提出上訴。



胡官今(20日)指引陪審團裁定所有被告罪名不成立，14被告當庭釋放。



第十四被告李子奇被控一項協助罪犯罪，由於其他被告均表證不成立，他的罪名亦從而不成立。

警方事後曾在拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

14被告原被控謀殺及妨礙司法等罪

13名被控謀殺的被告包括：謝家齊（26歲）、周文康（33歲）、徐俊彥（26歲）、李婉彤（34歲、女）、蔡熊（27歲）、郭耀淇（26歲）、黎嘉寶（28歲）、林俊康（29歲）、吳庭富（34歲）、黃聖鈞（30歲）、石景生（26歲）、何贊煦（27歲）及梁卓榕（26歲），被控於2021年8月4日在香港謀殺陸穎豪(27歲)。法官得知控方不準備作上訴後，即准13名被控謀殺的被告保釋。

4名男被告涉處署或毀滅證據被控妨礙司法

其中4名被告：謝家齊、石景生、何贊煦和梁卓榕，另被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們於同年6月26日至27日，處置或毀滅調查陸穎豪受傷的相關證據。

女被告父親被控協助罪犯

第14被告李子奇（57歲）是女被告李婉彤的父親，被控協助罪犯罪，指他於同年8月2日至30日，租用粉嶺帝庭軒某單位作為李婉彤的藏身處，意圖妨礙拘捕或檢控她，第14名被告一直獲得擔保。

4名被告在2021年6月26日早上，送已昏迷的事主入廣華醫院急症室，從而惹起懷疑。（資料圖片）

4名被告早上送已昏迷的事主入院

控方開案陳詞指，事主陸穎豪，花名「豪強」或「阿豪」，有勒索、身為三合會社團成員和刑事損壞等案底。首被告謝家齊、第11被告石景生和第12被告何贊煦，於2021年6月26日早上9時半，用輪椅推事主到廣華醫院急症室。當時事主已昏迷並有外傷，護士感到可疑，遂告知駐守醫院的警員。

何指事主曾飲醉酒後並間會癲癇發作

警員向第12被告何贊煦查問，何稱前一晚曾和事主飲醉酒，何翌日早上醒來，發現事主不省人事，嘴角有泡沫，身上亦有多處傷勢。何知悉事主間中會癲癇發作，但該晚沒有特別事情發生。

事主右手右腳及有腹瘀傷 並需開頭顱減壓

急症室醫生發現，事主的右手腫脹和有瘀傷，他的右腳、右邊腹部亦有瘀傷。事主被轉送至深切治療部，其後進行開頭顱減壓等手術。他於同年8月4日不治，死因為頭部受傷。

首13名被告均曾在當晚上拳館

警方調查發現，事主於2021年6月25日晚上8時許，進入大角咀洋松街的君豪工商大廈11樓一間拳館，當時他並無不妥，首被告至第13被告之後陸續到拳館。控方指，事主的傷勢由該些被告引致，他們夥同犯案，並有共同目標，即要令事主身體受嚴重傷害。

13被告凌晨離開 部份帶清潔用品折返

首13名被告於6月27日凌晨3時許，陸續到大圍安豪工業大廈某單位，謝家齊、石景生、何贊煦和第13被告梁卓榕其後前往購買清潔用品。謝家齊和何贊煦再帶同清潔用品前往大角咀，並在拳館內清潔，以毁滅證據。警員其後到拳館時，嗅到濃烈的消毒氣味，冷氣亦開著。多名被告之後被捕，部份被告在會面錄影中，曾透露事主有透露急要錢，當晚亦有與吸毒，及與人對打，且章法混亂，期間有撞牆及睡著。

第4至10被告在粉嶺單位被捕

警方又通知第14被告李子奇 ，指其女兒李婉彤涉傷人案被通緝。惟李子奇仍安排粉嶺帝庭軒某單位供其女兒藏身。該單位是一名姚姓人士租用，姚再轉租給李子奇，第4至第10被告襜在該單位被捕。

官指無直接或間接證據 環境證供亦不足

法官在表證不成立的裁決時指，就謀殺罪，控方未能在事主死亡和13名被告行為之間的因果關係，及被告是否夥同犯案，提供直接和間接的證據，而環境證據，亦不足以達致控方所指稱的推論。

除謀殺罪名妨礙司法公正罪亦表證不成立

法官認為，獲恰當指引的陪審團，無法在毫無合理疑點下，裁定謀殺罪成立，遂裁定被告就該罪表證不成立。法官亦裁定，被告謝家齊、石景生、何贊煦和梁卓榕就串謀妨礙司法公正罪，表證不成立。

第14被告的協助罪犯罪亦表證不成立

由於法官裁定謀殺罪表證不成立，因此第14被告李子奇被控的協助罪犯，當中「可逮捕罪行」控罪元素不能確立，因此該罪亦表證不成立。