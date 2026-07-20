拳館命案14被告無罪釋放　審訊透露事主疑涉毒品糾紛　曾稱急要錢

27歲男子在2021年6月一個晚上了大角咀一間拳館，翌日早上陷入昏迷，並由4人送到廣華醫院，男子個多月後重傷不治。13男1女疑與案有關，曾被控謀殺罪，妨礙司法公正及協助罪，惟案件(HCCCC120/2024)在高院審訊後，控方舉證完畢後所有控罪均被裁定表證不成立，全部被告無罪釋放。



審訊時曾播放部份被告與警方的會面錄影，有被告曾透露，事主疑曾「食咗」其部份毒品，並曾向人稱要借50萬元，惟有在財務公司的人認為「搞唔到」，事主表現低落。亦有被告指，案發當晚在拳館見被告曾吸毒，之後他亦有與人對打，但章法混亂有如「風火輪」，並曾撞牆。



全案14名被告中包括一名女被告。(資料圖片)

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

警方事後拘捕多名疑與命案有關的人。(資料圖片)

第十四被告李子奇（圖)被指曾租用單位供部份被告匿藏，他被控旳協助罪犯罪亦被裁定表證不成立。

14被告原被控謀殺及妨礙司法等罪

14名被控謀殺的被告包括：謝家齊（26歲）、周文康（33歲）、徐俊彥（26歲）、李婉彤（34歲、女）、蔡熊（27歲）、郭耀淇（26歲）、黎嘉寶（28歲）、林俊康（29歲）、吳庭富（34歲）、黃聖鈞（30歲）、石景生（26歲）、何贊煦（27歲），梁卓榕（26歲），及李子奇(57歲，。首13被告被控於2021年8月4日在香港謀殺陸穎豪(27歲)；李子奇被控協助罪犯。其中4名被告：謝家齊、石景生、何贊煦和梁卓榕，另被控一項串謀妨礙司法公正罪，指他們於同年6月26日至27日，處置或毀滅調查陸穎豪受傷的相關證據。全部被告均被裁定表證不成立，從而被裁定罪名不成立，無罪釋放。

事主為女老闆工作月入20萬

庭上透露，事主陸穎豪，花名「豪強」或「阿豪」，有勒索、身為三合會社團成員和刑事損壞等案底。第11被告石景生在會面時透露，知悉事主替一名女老闆工作，月入20多萬，而且會轉做毒品生意。他指事主曾自稱欠債，加上：「自己食咗嗰part(部份)。」指事主透露想不到方法解決，因此在拳館內向石求助，並稱需要50萬元。石聯絡從事財務工作的友人「大寶」到拳館，「大寶」和事主討論後，表示：「搞唔到。」事主聽罷，心情低落。

有被告警誡下提及事主曾與人對打

案中首13名被告均在案發當晚上過拳館，之後先後被捕，其中第5名蔡熊在警誡下稱：「我嗰日去拳館飲酒同打拳。」第6被告郭耀淇則稱：「我嗰晚上去拳館飲酒，見到豪強同人有拳擊對打。」

有被告指事主當晚出拳如風火輪

審訊時播放多名被告的錄影會面，第7被告黎嘉寶和第11被告石景生在會面稱，事主在拳館內曾吸毒，以及和他人對打。黎和石均指，事主於清晨6時許和他人對打時，出拳沒有章法，形容事主的動作如「大風車」和「風火輪」。他們又指事主與人對打時曾撞牆，起初仍有反應，其後入睡。惟各人早上發現事主已沒有反應，並且嘔吐，在場的「阿石」、「阿B」和「阿齊」因此送事主到醫院。

事主陸穎豪被送院時已昏迷，護士覺可疑已即通知駐院的警員。（資料圖片）

警察到拳館調查時聞到濃烈消毒氣味

事主被送到醫院時，已有護士覺可疑，並即通告知駐守醫院的警員。警方調查發現，事主被送院前一晚8時許，進到大角咀洋松街的君豪工商大廈11樓一間拳館，當時他並無不妥。13名上過拳館的被告，先後於凌晨3時許陸續離開，其中4名被告之後購買清潔用品並折反，控方指他們回拳館內清潔，控方認為他們在毁滅證據。警員到拳館調查時，聞到濃烈的消毒氣味，冷氣亦開著。

官指無直接或間接證據 環境證供亦不足

法官在表證不成立的裁決時指，就謀殺罪，控方未能在事主死亡和13名被告行為之間的因果關係，及被告是否夥同犯案，提供直接和間接的證據，而環境證據，亦不足以達致控方所指稱的推論。

隨著謀殺罪的證據不足，餘下兩罪，即妨礙司法公正，及，法官亦認為陪審團難達至定罪裁決，最後裁定14被告均表證不成立而無罪釋放。控方亦表示不會就法官的決定上訴。