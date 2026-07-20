浸大「eMBody一流光起舞」沈浸式裝置　觀眾化身編舞者

浸會大學與大館由即日起至8月2日，呈獻沉浸式互動裝置「eMBody一流光起舞」。作品融合舞蹈、人工智能、動作捕捉與360度立體投影，讓觀眾戴上3D眼鏡、揮動感應器，即時化身編舞者，與虛擬舞者共創獨一無二的聲光影體驗。展覽免費入場，打破傳統劇場規限，觀眾可自由決定停留時間與參與方式。



展覽在中環大館賽馬會藝方一樓舉行，只限每日上午10時至下午1時，免費入場，星期一閉館。



香港浸會大學與大館由即日起至8月2日，呈獻沉浸式互動裝置「eMBody一流光起舞」。（李可榆攝）

香港浸會大學與大館由即日起至8月2日，呈獻沉浸式互動裝置「eMBody一流光起舞」。（李可榆攝）

香港浸會大學與大館由即日起至8月2日，呈獻沉浸式互動裝置「eMBody一流光起舞」。（李可榆攝）

浸大視覺藝術院講座教授邵志飛指出，「eMBody一流光起舞」令觀眾不再是被動的旁觀者，而是共同編舞者。（李可榆攝）

裝置由浸會大學「nVis 360度沉浸式互動立體影院」驅動，並由浸大視覺藝術院講座教授兼視覺化研究中心總監邵志飛、浸大計算機科學系訪問教授及瑞士洛桑聯邦理工學院教授 Sarah Kenderdine，聯同城市大學共同研發。

八名虛擬舞者的動作，均取自國際知名舞團 Company Wayne McGregor 專業舞者的真實舞姿。參加者只需帶上3D眼鏡，揮動手中的感應器，即可即時引領所屬舞者的動態，改變環境影像與空間聲效。

香港浸會大學與大館由即日起至8月2日，呈獻沉浸式互動裝置「eMBody一流光起舞」。（李可榆攝）

香港浸會大學與大館由即日起至8月2日，呈獻沉浸式互動裝置「eMBody一流光起舞」。（李可榆攝）

浸大邵志飛教授：觀眾成為共同編舞者

每名舞者更配有由浸大音樂學院副教授Eugene Birman、Roberto Alonso Trillo，以及博士後研究員Davor Vincze和其他音樂家，爲每位虛擬舞者創作的專屬聲效，隨觀眾移動與其互動。

浸大視覺藝術院講座教授邵志飛說：「觀眾不再是被動的旁觀者，而是共同編舞者。每一場演出都因應現場觀眾的行為而產生獨特效果。」他補充，小朋友、成人各有互動節奏，場內經常出現截然不同的能量與畫面，真正實現「每次來都不一樣」的觀賞體驗。

浸大視覺藝術院講座教授邵志飛說，沒有鎖定觀眾在一個位置，可以體驗五分鐘，也可以沉浸一小時。（李可榆攝）

觀眾完全自由無束縛 留5分鐘或一小時隨心所欲

有別於傳統劇場鎖定座位與觀賞時間，「eMBody」不設指定座位，亦不限制參與時長。邵教授說：「沒有人被鎖定在一個位置，你可以體驗五分鐘，也可以沉浸一小時；甚至可以出去喝杯咖啡，再回來繼續。」

觀看備註 ：

．請你佩戴3D眼鏡體驗「eMBody」，離場時請歸還眼鏡。

．場內最多可同時容納16人：8位互動者（手持控制介面）與8位觀眾。

．若場內人數已滿，請等待有人離開後才進入場地。

．「eMBody」共有8段體驗，每段體驗中有 8 位虛擬舞者，分別由互動者手上對應顏色的介面控制。

．互動者可使用控制介面在屏幕前自由移動、前行、後退去探索各種互動，透過你和舞者的動作與其他互動者共同編舞。

．每段體驗長約4分鐘。全程共約32分鐘，循環播放。



邵志飛揮動手中的感應器，引領所屬舞者的動態。（李可榆攝）

下站巡展當代美術館蘇州及德國卡爾斯魯厄藝術與媒體中心

裝置在大館展出後，將於12月巡展至蘇州當代美術館，明年會登陸全球最大藝術與科技博物館之一的德國卡爾斯魯厄藝術與媒體中心。